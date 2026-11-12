FD वालों की मौज,कई बड़े बैंकों ने बदली ब्याज दरें, SBI, HDFC या PNB में से कहां मिल रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज भी उन लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, जो बिना ज्यादा रिस्क लिए फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं. हालांकि, अलग-अलग बैंकों में एफडी की ब्याज दरें अलग होती हैं. नवंबर 2026 में कई सरकारी, प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने अपनी FD दरों में बदलाव किया है. जिसके बाद सामान्य ग्राहकों को अलग-अलग अवधियों पर 6.45% से लेकर 8.25% तक का सालाना ब्याज मिल रहा है.अगर आप भी FD कराने की सोच रहे हैं, तो पैसा लगाने से पहले जान लें कि किस बैंक में सबसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है? आइए जानते हैं 15 बैंकों की पूरी लिस्ट.

स्मॉल फाइनेंस बैंकों में मिल रहा सबसे तगड़ा ब्याज

नवंबर 2026 में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की FD पर सबसे अधिक 8.25% ब्याज दे रहा है, जबकि उज्जीवन और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक चुनिंदा अवधि पर 8.10% तक का तगड़ा रिटर्न दे रहे हैं.

सरकारी और बड़े प्राइवेट बैंकों में कहां ज्यादा मुनाफा

बड़े बैंकों की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया अपनी 500 दिन की विशेष स्कीम पर 6.85% और PNB के साथ-साथ कोटक महिंद्रा बैंक 6.80% तक ब्याज दे रहे हैं, वहीं HDFC और एक्सिस बैंक अधिकतम 6.60% और SBI 6.45% तक ब्याज दे रहा है.

FD कराने से पहले जान लें ये बात

अगर आप आने वाले दिनों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराने की योजना बना रहे हैं, तो निवेश करने से पहले देश के प्रमुख बैंकों की ताजा ब्याज दरों की तुलना करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि, एफडी कराने से पहले सिर्फ सबसे ज्यादा ब्याज देखकर फैसला न करें. यह जरूर देखें कि वह दर किस खास अवधि पर मिल रही है. इसके अलावा समय से पहले एफडी तोड़ने पर लगने वाली पेनल्टी और ब्याज मिलने के विकल्पों की जानकारी भी लें. सीनियर सिटीजन्स को कई बैंक अतिरिक्त ब्याज देते हैं, इसलिए उनकी दरें भी अलग हो सकती हैं.

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