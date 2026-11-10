समंदर के नीचे बन रही दुनिया की सबसे लंबी सड़क, 4 लेन वाली होगी 27 किमी लंबी सुरंग, टूटेगा जापान का रिकॉर्ड

World's longest, deepest undersea road tunnel: नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी समुद्र के नीचे की सड़क सुरंग बनाई जा रही है. उत्तरी यूरोप के इस बेहद ठंडे देश में इस रोड टनल को बनाने का उद्देश्य प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करना और पश्चिमी तट के किनारे इसे एक ऐसे हाईवे का हिस्सा बनाना है, जहां अब नाव की जरूरत न पड़े. नॉर्वे इस मामले में जापान को मात देने निकला है. 27 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को 'रोगफास्ट' (Rogfast) नाम दिया गया है.

खास बात है कि वैसे तो इस सुरंग को बनाने का काम जनवरी 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन 2019 के आखिर में इसे रोक दिया गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी लागत अनुमान से कहीं अधिक जाने की आशंका थी. इस वजह से सुरंग बनाने का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए गए और परियोजना की रूपरेखा में बदलाव किया गया. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के आखिर में काम फिर से शुरू हुआ और अब इस सुरंग के 2033 तक पूरा होने की उम्मीद है. इसे बनाने में भारतीय करेंसी में लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा.

क्यों खास होगा समंदर के नीचे का यह सुरंग?

अभी दुनिया की सबसे लंबी समुद्र के नीचे वाली सुरंग का खिताब उत्तरी जापान की सेइकान सुरंग के पास है. लेकिन यह सिर्फ रेलवे के लिए है. इसकी कुल लंबाई 53.85 किलोमीटर है, जिसमें से 23.3 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे है.

इतनी लंबी सुरंग को समुद्र के नीचे बनाना तकनीकी तौर पर काफी मुश्किल काम है (फोटो- स्कान्स्का)

चैनल टनल इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ती है और सिर्फ रेलवे के लिए है. वह सेइकान सुरंग से छोटी है. इसकी लंबाई 50.46 किलोमीटर है, लेकिन इसका 37.9 किलोमीटर लंबा समुद्र के नीचे वाला हिस्सा रोगफास्ट से भी लंबा है. हालांकि रोगफास्ट समुद्र के स्तर से कहीं ज्यादा गहरी होगी. सेइकान सुरंग सबसे ज्यादा 240 मीटर गहरी जाती है और चैनल टनल 115 मीटर गहरी जाती है, जबकि रोगफास्ट इन दोनों से ज्यादा गहरी होगी. रोगफास्ट अपने सबसे गहरे बिंदु पर समुद्र तल से 392 मीटर नीचे होगा.

नॉर्वे की इस सुरंग में दो अलग-अलग ट्यूब होंगी, जिनमें से प्रत्येक में दो ट्रैफिक लेन होंगी. इन्हें विशेष रूप से सड़क यातायात के लिए डिजाइन किया गया है. सुरंग के लगभग बीच में एक काफी अनोखा डिजाइन देखने को मिलेगा- 260 मीटर गहरा एक 'डबल राउंडअबाउट', जो नॉर्वे की सबसे छोटी नगरपालिका, क्विट्सॉय द्वीप की ओर जाने वाली एक कनेक्टिंग सुरंग से जुड़ा होगा.

रोगफास्ट को दोनों तरफ से एक साथ बनाया जा रहा है (फोटो- स्कान्स्का)

क्यों यह काम मुश्किल है?

इतनी लंबी सुरंग को समुद्र के नीचे बनाना तकनीकी तौर पर काफी मुश्किल काम है. ज्यादातर आधुनिक सुरंगों की तरह, समय बचाने के लिए रोगफास्ट को दोनों तरफ से एक साथ बनाया जा रहा है. इसका मकसद है कि दोनों तरफ से काम कर रही टीमें बीच में आकर मिल जाएं, और इसमें गलती सिर्फ 5 सेंटीमीटर (1.97 इंच) तक ही हो. इतनी सटीकता पाने के लिए लेजर और दूसरे आधुनिक उपकरणों से बहुत ध्यान से माप लिया जाता है. एक घूमने वाला, शीशे वाला लेजर स्कैनर नई खोदी गई सुरंग के हिस्से को मापता है. यह हर सेकंड 20 लाख डेटा पॉइंट इकट्ठा करता है, जिससे सुरंग का एक "डिजिटल ट्विन" यानी डिजिटल नक्शा बन जाता है. इसके बाद इसे डिजाइन के नक्शे से मिलाकर देखा जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई.

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