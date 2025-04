दुनिया की पहली स्पर्म रेस: TV पर एक-दूसरे से भिड़ेंगे शुक्राणु, दुनिया देखेगी ये जंग

आपने ओलंपिक देखे होंगे... क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़… लेकिन क्या कभी आपने सुना है ‘स्पर्म रेस'? और वो भी स्टेडियम में, हजारों लोगों के सामने, लाइव कमेंट्री के साथ… सट्टेबाज़ी तक चल रही है! ये कोई मज़ाक नहीं है, ये है दुनिया की पहली स्पर्म रेस, और इसके पीछे की वजह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इवेंट की, जो सुनने में जितना अजीब है, असल में उतना ही ज़रूरी भी. 25 अप्रैल को लॉस एंजेलिस में होने जा रही है दुनिया की पहली 'Sperm Race', यानी ‘वीर्य दौड़'.

ये इवेंट किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है. लेकिन सवाल ये है कि कोई इंसान असल में स्पर्म की रेस क्यों करवा रहा है? क्या इसका कोई मकसद है या सिर्फ शोशेबाज़ी है? चलिए, आज हम आपको इस पूरे ‘स्पर्म ओलंपिक' का पूरा खेल समझाते हैं.

ये 'स्पर्म रेस' है क्या?

तो सबसे पहले ये समझिए कि ‘Sperm Racing' नाम की एक स्टार्टअप कंपनी ने ये पूरा आयोजन किया है. जगह चुनी गई है — हॉलीवुड पैलेडियम, यानी लॉस एंजेलिस का एक जाना-माना एंटरटेनमेंट वेन्यू. अब आप सोच रहे होंगे, रेस तो इंसान दौड़ते हैं, स्पर्म की रेस कैसे? तो, असल में दो स्पर्म सैंपल्स को एक-दूसरे के खिलाफ दौड़ाया जाएगा — माइक्रोस्कोपिक लेवल पर. एक 20 सेंटीमीटर लंबी रेस ट्रैक बनाई गई है, जो महिला शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह डिजाइन की गई है — जिसमें होगा cervical canal, uterine lining, chemical signals और fluid dynamics तक सब कुछ. और सबसे मज़ेदार बात ये है कि इस पूरी रेस को लाइव दिखाया जाएगा — बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स पर, स्टेडियम में बैठी जनता के सामने. और जो लोग घर बैठे देखना चाहें, उनके लिए भी लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा है.

टेक्नोलॉजी और शो का तड़का

ये सिर्फ कोई लैब टेस्ट नहीं है — बल्कि इसे बनाया गया है एक स्पोर्ट्स इवेंट की तरह. स्पर्म को ट्रैक किया जाएगा एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी और हाई-रेज़ कैमरों से. हर मूवमेंट को लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा — स्पोर्ट्स कमेंट्री, लीडरबोर्ड, रीप्ले, और यहां तक की बेटिंग प्लेटफॉर्म भी होंगे जहां लोग अपनी पसंदीदा ‘टीम' को सपोर्ट कर सकते हैं. हॉलीवुड पैलेडियम में बैठे हज़ारों लोग बड़े स्क्रीन पर इस ‘स्पर्म ओलंपिक' का लुत्फ़ उठाएंगे — बिलकुल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस के साथ.

आइडिया किसका है? और क्यों किया गया ऐसा?

अब इस आइडिया के पीछे कौन हैं? तो नाम सुनिए — एरिक झू (Aviato के CEO), Stealth Consulting के निक स्मॉल, NFT expert शेन फैन, और MrBeast के पूर्व कंटेंट स्ट्रैटजिस्ट गैरेट निकोनिएन्को. और ये सिर्फ शरारती दिमागों की शरारत नहीं है — बल्कि $1 मिलियन (करीब 8 करोड़ रुपये) से भी ज़्यादा की फंडिंग मिली है इस प्रोजेक्ट को. पर असली सवाल है — क्यों? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है? तो जवाब है नहीं, इसका मकसद है ‘पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य' यानी Male Fertility पर बात करना, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जाती.

मेल फर्टिलिटी की सच्चाई

मेल फर्टिलिटी के आंकड़े डराने वाले हैं — 1973 से लेकर 2018 तक, पुरुषों की स्पर्म काउंट में 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है. जहां पहले औसतन 101 मिलियन स्पर्म प्रति मिलिलीटर होते थे, अब वो घटकर 49 मिलियन रह गए हैं. और इसकी वजह है — बैठे-बैठे रहने की आदत, मोटापा, स्मोकिंग, प्लास्टिक और केमिकल से भरी चीज़ें, और बाकी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर तो अक्सर कैंपेन होते हैं, लेकिन पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य को लोग बात करने लायक ही नहीं समझते. Eric Zhu का कहना है — “Health is a race and everyone deserves a shot at the starting line.” यानी हेल्थ भी एक रेस है, और हर किसी को शुरुआत का मौका मिलना चाहिए.

क्या इस रेस से कुछ बदलेगा?

तो क्या ये रेस वाकई कोई फर्क ला सकती है? देखिए, अगर किसी मज़ाकिया और मजेदार फॉर्मेट के ज़रिए हम एक सीरियस हेल्थ इश्यू पर लोगों की नज़र खींच सकें, तो वो जीत ही है.स्पर्म रेस जैसे अनोखे इवेंट्स लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं. शायद अगली बार जब आप हेल्थ की बात करें, तो आप Male Fertility को लेकर भी थोड़ी बात करें — खुद के लिए, या अपने किसी दोस्त के लिए.