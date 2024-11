डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से चिंता में क्यों है यूक्रेन, यहां समझिए वो वजह

अमेरिका में जो बाइ़डेन की सत्ता चली गई है अब डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति (US President Donald Trump) होंगे. लेकिन ये बात अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है तो वह हैं यूक्रेन को. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीरी जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ट्रंप के सत्ता में आने से परेशान नजर आ रहे हैं. जेलेंस्की का परेशान होना तो लाजमी है, उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि अमेरिका कहीं यूक्रेन को मिलने की वाली सैन्य और आर्थिक मदद रोक न दे. अब तक जो बाइडेन प्रशासन रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध के लिए उनकी मदद कर रहा था.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप के अमेरिकी चुनाव में जीतने पर उनको बधाई दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से यूक्रेन में शांति बहाली होगी. इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप से बातचीत में दोनों देशों के आपसी सहयोग पर भी जोर दिया. वहीं अगर ट्रंप के पिछले बयानों को देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि वह 24 घंटे में रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं. उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए विवादित जगहों को रूस को सौंप देने का भी सुझाव दिया था.

I had an excellent call with President @realDonaldTrump and congratulated him on his historic landslide victory—his tremendous campaign made this result possible. I praised his family and team for their great work.



We agreed to maintain close dialogue and advance our…