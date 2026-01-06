दिलजीत की शादी हुई है? कौन है दिलजीत दोसांझ की पत्नी? कितनी है पंजाबी म्यूजिक के किंग की नेटवर्थ?

पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के चमकते सितारे दिलजीत दोसांझ आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बचपन से ही उनकी आवाज में एक जादू था, जो लोगों के दिलों को छू लेता था. बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी गायिकी की शुरुआत गुरुद्वारों में कीर्तन से की थी. उनके इस अनुभव की झलक आज भी संगीत और स्टेज पर परफॉर्मेंस में दिखती है. आज दिलजीत का नाम न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है. उनके फैंस उनकी आवाज और अदाकारी दोनों के दीवाने हैं. पंजाब के जालंधर जिले के छोटे से गांव दोसांझ कलां में जन्मे दिलजीत का परिवार बहुत साधारण था और शुरुआती दिनों में उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा. यही वजह थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लुधियाना चले गए और वहीं अपने रिश्तेदार के घर रहने लगे.
गुरुद्वारे में कीर्तन बना म्यूजिक का आधार
दिलजीत ने स्कूली पढ़ाई यहीं पूरी की. पढ़ाई से ज्यादा उनका मन संगीत में लगता था. वह अक्सर गुरुद्वारों के कीर्तन में गाया करते थे. लोगों की तारीफ ने उन्हें यह महसूस करवाया कि उनकी आवाज में जादू है. गुरुद्वारे में गाने की शुरुआत ने ही उनके करियर का आधार रखा. धीरे-धीरे वह शादियों और छोटे प्रोग्रामों में गाने लगे. उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाई.
लुधियाना से एलए तक का सफर
2003 में उन्होंने अपना पहला एल्बम 'इश्क दा उड़ा एड़ा' रिलीज किया, जिसने उन्हें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई. इसके बाद उनका दूसरा एल्बम 'स्माइल' आया और फिर 2009 में 'द नेक्स्ट लेवल' रिलीज हुआ. इन एल्बम्स में उनके गाने हिट रहे. इसके अलावा, उन्होंने 'पटियाला पैग', 'लवर', और 'प्रॉपर पटोला' जैसे कई हिट सॉन्ग्स दिए. दिलजीत के गाने, फिल्में, इंटरनेशनल टूर और मजेदार व्लॉग्स तो हमेशा चर्चा में रहते हैं इसके अलावा कुछ और सवाल हैं जो लोगों के जहन में रहते हैं और गूगल पर भी अक्सर पूछे जाते हैं. दिलजीत के बारे में ये सवाल 'अक्सर पूछे जाने वाले सवालों' में शामिल हैं.
क्या दिलजीत दोसांझ की शादी हुई है?
स्टार्स की पर्सनल लाइफ में फैन्स की बड़ी दिलचस्पी होती है और यही वजह है कि लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि दिलजीत दोसांझ की शादी हुई है या नहीं. इसे लेकर आपको इंटरनेट पर बहुत जानकारी मिल जाएगी कि दिलजीत शादीशुदा हैं उनकी पत्नी का नाम संदीप कौर है और वह अमेरिका में रहती हैं. उनका एक बेटा भी है. हालांकि कभी खुद दिलजीत ने इस बारे में बात नहीं की है. ऐसे में किसी भी खबर को सच या आधिकारिक जानकारी मानना ठीक नहीं होगा. दिलजीत ने न कभी ये बताया कि वो सिंगल हैं और न कभी ये कहा कि वो शादीशुदा हैं.
हां अगर दिलजीत दोसांझ के क्रश की बात करें तो सोशल मीडिया पर किसी से छिपा नहीं है कि वो गैल गडॉट और काइली जेनर के कितने बड़े फैन हैं.
कितनी है दिलजीत दोसांझ की नेटवर्थ?
दिलजीत दोसांझ म्यूजिक एल्बम करते हैं, ब्रैंड एंडोर्समेंट करते हैं, म्यूजिक टूर करते हैं और फिल्मों में काम भी करते हैं. इससे उनकी अच्छी खासी इनकम भी हैं. हालांकि इसे लेकर भी सुपरस्टार की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं है लेकिन दिलजीत की नेटवर्थ 170 से 180 करोड़ के बीच बताई जाती है.
