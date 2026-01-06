स्टेज पर आते ही बरसते हैं करोड़ों, ऐसी है तस्वीर में नजर आ रहे इस बच्चे की कमाई, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर में ढोल-नगाड़ों के बीच एक छोटा सा बच्चा खुली बाहें फैलाए खड़ा नजर आ रहा है. चेहरे पर मासूम मुस्कान है और आसपास पूरा देसी माहौल दिख रहा है. पहली नजर में ये फोटो किसी पंजाबी गांव के जश्न की लगती है. लेकिन इस तस्वीर को देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि यही बच्चा आज म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुका है. अब सवाल यही है कि आखिर ये बच्चा कौन है.

कौन हैं वो जिसकी आवाज पर झूम उठते हैं स्टेडियम

अगर अब तक आप इस बच्चे को पहचान नहीं पाए हैं, तो बता दें कि आज जिस सिंगर की बात हो रही है, उसकी आवाज सुनते ही भीड़ झूमने लगती है. जिसके गाने बजते ही स्टेडियम भर जाते हैं और जिसकी एंट्री पर फैंस का क्रेज देखते ही बनता है. यह वही म्यूजिक सुपरस्टार है, जिसने लोकल स्टेज से निकलकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक अपनी पहचान बनाई. जी हां हम बात कर रहे हैं म्यूजिक ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ की. वो सिर्फ गानों के लिए नहीं, बल्कि अपने स्टाइल, स्वैग और ग्लोबल अपील के लिए जानें जाते हैं. करोड़ों की नेटवर्थ, लग्जरी लाइफ और वर्ल्ड टूर करने वाला ये स्टार कभी बेहद साधारण जिंदगी जीता था.

गुरुद्वारे से स्टेज तक शुरू हुऐ सफर

दिलजीत दोसांझ की जिंदगी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है. गुरुद्वारे में कीर्तन गाने से शुरू हुआ सफर लोकल स्टेज शो तक पहुंचा, जहां भीड़ कम थी लेकिन सपने बड़े थे. शुरुआती दिनों में न नाम था, न पहचान, बस आवाज और जुनून था. कई बार मौके हाथ से निकले, कई बार मेहनत रंग नहीं लाई, लेकिन हार मानना इस सिंगर की डिक्शनरी में था ही नहीं. धीरे-धीरे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान बनी, गाने हिट होने लगे और फिर फिल्मों ने गेम ही बदल दिया. आज दिलजीत दोसांझ की एंट्री पर स्टेडियम गूंज उठते हैं और विदेशों में भी देसी म्यूजिक का परचम लहराता है.

करोड़ों की है नेटवर्थ

कभी बेहद सिंपल लाइफ जीने वाले दिलजीत दोसांझ आज करोड़ों की नेटवर्थ वाले सुपरस्टार बन चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलजीत की कुल संपत्ति करीब 180 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है. वो एक फिल्म के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये और एक कॉन्सर्ट के लिए 4 से 5 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो मुंबई के बांद्रा में करीब 12 करोड़ रुपये का 3BHK फ्लैट, अमेरिका के कैलिफोर्निया में आलीशान घर और पंजाब के लुधियाना में फार्महाउस उनके नाम है. इसके अलावा मर्सिडीज बेंज G63, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर और पोर्श जैसी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन और खुद का प्रोडक्शन हाउस उनकी सक्सेस स्टोरी को और दमदार बनाता है.