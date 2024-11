कौन हैं विवेक रामास्वामी जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के खर्चों में कटौती के लिए चुना है

Who is Vivek Ramaswamy: विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के लिए मंत्री बनाया है. ट्रंप अगले साल से अमेरिका में राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे. उन्होंने हाल ही अमेरिका में संपन्न चुनाव में कमला हैरिस को हराया है. इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के गठन के प्रक्रिया में लग गए हैं. विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में डोजे (Department Of Government Efficiency DOGE) का प्रभार दिया है.

मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद क्या बोले विवेक

मंत्री बनाए जाने के बाद विवेक रामास्वामी ने ट्वीट कर कहा कि DOGE जल्द ही सरकारी बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के उदाहरणों की क्राउडसोर्सिंग शुरू करेगा. यानी की जनता से इस बारे में जानकारी मांगी जाएगी. उन्होंने कहा कि अमेरिकियों ने कठोर सरकारी सुधार के लिए मतदान किया और वे इसे ठीक करने का हिस्सा बनने के हकदार हैं.

DOGE will soon begin crowdsourcing examples of government waste, fraud, & and abuse. Americans voted for drastic government reform & they deserve to be part of fixing it. https://t.co/iRXmgT6ZuQ