विज्ञापन
विशेष लिंक

न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ममदानी की पत्नी का धर्म क्यों खोज रहे पाकिस्तानी?

जोहरान से दुवाजी की पहली मुलाकात साल 2021 में डेटिंग ऐप हिंज पर हुई थी. अक्टूबर 2024 में दोनों की सगाई हुई और फिर दो महीने बाद यानी दिसंबर 2024 में एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में दोनों का निकाह हुआ.

Read Time: 3 mins
Share
न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ममदानी की पत्नी का धर्म क्यों खोज रहे पाकिस्तानी?
  • जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं और उनकी पत्नी रामा दुवाजी न्यूयॉर्क की फर्स्ट लेडी बनीं हैं.
  • रामा दुवाजी का जन्म अमेरिका के ह्यूस्टन में एक प्रतिष्ठित सीरियाई मुस्लिम परिवार में हुआ.
  • रामा दुवाजी ने डिजाइन में मास्टर डिग्री हासिल की और जोहरान ममदानी से डेटिंग ऐप पर 2021 में मुलाकात हुई थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
न्‍यूयॉर्क:

जोहरान ममदानी अब न्‍यूयॉर्क के मेयर है. एक डेमोक्रेट जोहरान न्‍यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं. वहीं उनके चुनाव के साथ ही उनकी पत्नी रामा दुवाजी भी खबरों में आ गई हैं. रामा दुवाजी अब न्‍यूयॉर्क की फर्स्‍ट लेडी हैं. दिलचस्‍प बात है कि उनके बार में पाकिस्‍तान में लोग सबसे ज्‍यादा सर्च कर रहे हैं और जिस बात पाकिस्‍तानियों की सुई अटकी है, वह है रामा दुवाजी का धर्म. सीरियाई मूल की रामा दुवाजी को जोहरान की सफलता का क्रेडिट दिया जा रहा है. 

मुस्लिम परिवार में हुआ जन्‍म 

सीरियाई-अमेरिकी ममदानी के कैंपेन का हिस्‍सा रहीं लेकिन सुर्खियों से दूर ही रहीं. लेकिन जैसे ही जोहरान पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम मेयर बने, रामा भी लाइमलाइट में आ गईं.  ममदानी की जीत के साथ 28 साल की दुवाजी अब न्यूयॉर्क शहर की सबसे कम उम्र की फर्स्‍ट लेडी और सीरियाई मूल की पहली महिला बन गई हैं. 30 जून 1997 को अमेरिका के ह्यूस्टन, टेक्सास में एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ. उनके माता-पिता दमिश्क के मशहूर लोगों में शुमार थे. उनके पिता एक कंप्यूटर इंजीनियर और उनकी मां एक डॉक्टर हैं. दुवाजी का धर्म क्‍या है, इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी मौजूद नहीं है लेकिन उनकी इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट्स से जानकारी मिलती है कि वह इस्‍लाम को फॉलो करती हैं. 

दमिश्‍क में गुजरती थीं छुट्टियां 

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जब वह नौ साल की थीं, तभी परिवार दुबई में शिफ्ट हो गया. परिवार की गर्मी की छुट्टियां सीरिया में ही गुजरती थीं. जैसे ही दुवाजी दुवाजी ने कतर के वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफआर्ट्स में डिजाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया. फिर साल 2016 में इलैस्‍ट्रेशन में अपनी डिग्री पूरी करने के लिए रिचमंड, वर्जीनिया स्थित यूनिवर्सिटी के मेन कैंपेस में शिफ्ट हो गईं. आद में उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से इलैस्‍ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की. 

डेटिंग एप पर मुलाकात फिर निकाह 

जोहरान से दुवाजी की पहली मुलाकात साल 2021 में डेटिंग ऐप हिंज पर हुई थी. अक्टूबर 2024 में दोनों की सगाई हुई और फिर दो महीने बाद यानी दिसंबर 2024 में एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में दोनों का निकाह हुआ. फरवरी 2025 में दोनों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल में एक नागरिक समारोह में शादी की. इसके बाद जुलाई 2025 में युगांडा जहां पर ममदानी का जन्‍म हुआ और जहां उनके माता-पिता रहते हैं, वहां पर भी एक फंक्‍शन हुआ. 

फिलिस्‍तीन की कट्टर समर्थक 

रामा दुवाजी फिलिस्‍तीन की कट्टर समर्थक हैं. इस साल मई में उन्‍होंने एक एनीमेशन अपने इंस्‍टाग्राम पर शेयर किया था. इसमें उन्‍होंने यह दिखाने की कोशिश की थी कि इजरायल किस तरह से गाजा में इंसानों के साथ बर्ताव कर रहा था. एनीमेशन कुछ इस तरह से था कि गाजा में एक महिला ने कटोरा लिया था. दुवाजी ने इसके जरिये गाजा में भूखमरी की स्थिति को बयां करने की कोशिश की थी. अपने इस एनीमेशन के साथ ही रामा दुवाजी ने इजरायल की आलोचना की थी. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zohran Mamdani, Zohran And Rama Duwaji Relationship, Rama Duwaji Zohran Mamdani Wife
Get App for Better Experience
Install Now