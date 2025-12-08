अफ्रीका के एक और देश में तख्तापलट होते-होते रह गया! बागी सैनिकों ने TV पर कह दिया था कि सरकार गिर गई

- बेनिन में कुछ सैनिकों ने तख्तापलट की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति पैट्रिस की सरकार बच गई, स्थिति नियंत्रण में है
- बागी सैनिकों ने सरकारी टेलीविजन पर राष्ट्रपति हटाने की घोषणा की थी, जिससे देश में तनाव फैल गया था
- नाइजीरिया की सेना ने बेनिन सरकार का समर्थन किया और लड़ाकू विमानों से बागी सैनिकों के खिलाफ हवाई हमले किए
पश्चिमी अफ्रीका के देश बेनिन में तख्तापलट होते-होते रह गया. बेनिन में कुछ सैनिकों ने तख्तापलट की कोशिश की थी लेकिन बेनिन के राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन को उनके वफादार सैनिकों और पड़ोसी देश नाइजीरिया की आर्मी का साथ मिल गया. अब राष्ट्रपति ने कहा कि उनके देश में "स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है". दरअसल बेनिन से जो तस्वीर आई थी उसे देखकर तो यही लगा था कि एक और अफ्रीकी देश में सेना ने तख्तापलट कर दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है. बागी सैनिकों के एक समूह ने रविवार, 7 दिसंबर को सरकारी टेलीविजन पर घोषणा की कि उन्होंने राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन को हटा दिया है.
फिर कैसे बची सरकार?
टीवी पर इस ऐलान के बाद राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन के वफादार सैनिकों ने तेजी से जवाब दिया. पड़ोसी देश नाइजीरिया की सेना भी राष्ट्रपति के समर्थन में आ गई और उसने भी हवाई हमले किए और सेना की तैनाती कर दी. नाइजीरियाई राष्ट्रपति पद के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि बेनिन के बागी सैनिकों के खिलाफ नाइजीरियाई लड़ाकू विमानों ने अज्ञात लक्ष्यों पर हमला किया. इस बीच पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक ECOWAS ने कहा कि बेनिन की सरकार को "संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने" में मदद करने के लिए घाना, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया और सिएरा लियोन से सैनिकों को देश में तैनात किया जा रहा है.
वहीं बेनिन के सैन्य और सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि लगभग एक दर्जन बागी सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तख्तापलट के पीछे के लोग भी शामिल हैं. गौरतलब है कि पश्चिम अफ्रीका ने हाल के वर्षों में कई तख्तापलट देखे हैं, जिसमें बेनिन के उत्तरी पड़ोसी नाइजर और बुर्किना फासो के साथ-साथ माली, गिनी और हाल ही में गिनी-बिसाऊ भी शामिल हैं.
