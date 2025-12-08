पाकिस्तान नहीं सुधरा है! PoK में लश्कर फिर आतंकियों के लिए बना रहा लॉन्च पैड- सबूत खुद देखिए

पाकिस्तान और आतंकवाद का कॉकटेल कुत्ते की वो पूंछ है जिसे आप जितनी बार सीधी कर लो, वो वापस मुड़ ही जाती है. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे. उम्मीद थी कि पाकिस्तान इससे सबक लेगा और आतंकवाद का रास्ता छोड़कर अमन के रास्ते पर लौट आएगा. लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में लश्कर-ए-तैयबा बड़ी साजिश करने में लगा है. लश्कर के जिहादियों के लिए PoK के रावलकोट में लॉन्च पैड बनाया जा रहा है और इसकी तस्वीरें NDTV के पास मौजूद हैं.

लॉन्च पैड का अर्थ ऐसे आतंकी ढांचे से हैं, जिसका इस्तेमाल ये आतंकी भारत में घुसपैठ करने से ठीक पहले जमा होने के लिए और आखिरी तैयारी के लिए करते हैं. इसे आतंकियों के आखिरी गेट के रूप में समझ सकते हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने तबाह किए थे ये लॉन्च पैड

पहलगाम हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के इस लॉन्च पैड को तबाह किए थे. लेकिन अब खुद लश्कर के PoK में प्रवक्ता ने रावलकोट में मरकज बनाने की बात को कबूला है. दरअसल लश्कर ए तैयबा PoK में मरकज की आड़ में आतंकी लॉन्च पैड तैयार कर रहा है. रावलकोट के खैगला इलाके में एक इमारत बन रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा वहां अपने आतंकियों के लिए लॉन्चपैड और शेल्टर तैयार कर रहा है.

ये एक डुअल यूज (दोहरी इस्तेमाल वाली) सुविधा बताई जा रही है, जिसका नाम अल-अक्सा मार्कज है. वैसे तो लश्कर इसे मस्जिद बताने की कोशिश कर रहा है. वीडियो में लश्कर के PoK प्रवक्ता आमिर जिया भी शुरुआत में इसे मस्जिद बताते हैं, लेकिन बात करते-करते गलती से इसे मरकज कह देते हैं, जिससे असल मंशा साफ हो जाती है.

दरअसल लश्कर की यह रणनीति है कि PoK के अलग-अलग इलाकों में छोटे-छोटे मरकज बनाकर अपने आतंकियों को छिपाने और सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए.

बहावलपुर में लश्कर और जैश की बड़ी बैठक

पाकिस्तान भले अंतराष्ट्रीय स्तर पर दावा करता रहे कि अब उसने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां आतंकवादी संगठन फल-फूल रहे हैं, उन्हें खुली छूट दी जा रही है. इसका एक और सबूत आया है क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की बड़ी बैठक हुई है. जिहादियों की इस मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी के पास है.

6 नवंबर को पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में यह मीटिंग हुई थी. मीटिंग में जैश के कई कमांडरों के साथ लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी बैठा हुआ दिख रहा है. इस मीटिंग की जानकारी 6 नवंबर को एनडीटीवी ने दी थी. ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी ऐसी ही मीटिंग बहावलपुर में हुई थी.