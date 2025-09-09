नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन तख्‍तापलट के बाद भी जारी हैं. इन प्रदर्शनों में मंगलवार को स्थिति और बिगड़ गई जब पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत राष्‍ट्रपति और करीब 15 मंत्रियों ने इस्‍तीफा दे दिया. द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को नेपाल में जारी जेन-जी प्रदर्शन और हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारी मंगलवार को सिंह दरबार परिसर का पश्चिमी गेट घुसकर अंदर दाखिल हो गए. सिंह दरबार नेपाल सरकार के कई मंत्रालयों और ऑफिसेज का हेडक्‍वार्टर है. देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच यह तोड़फोड़ हुई. आपको बता दें कि देश में जारी प्रदर्शनों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है.

किसने दिए हथियार

सिंह दरबार में जैसे ही प्रदर्शनकारी दाखिल हुए उन्‍होंने उत्‍पात मचाना शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने यहां पर हथियार लूट लिए और उन्‍हें लहराते हुए नजर आए. इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि उन्‍होंने ये हथियार पुलिस से छीने या फिर ये सुरक्षाबलों के हथियार थे. कुछ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर पर भी हमला बोला और बताया जा रहा है कि यहां से भी उन्‍होंने सुरक्षगार्ड्स से हथियार छीन लिए थे. प्रदर्शनकारियों की हथियार लहराती हुई तस्‍वीरों ने चिंताओं को बढ़ा दिया है.

मंगलवार को नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ पार्टी के ऑफिसेज, बालकोट स्थित प्रधानमंत्री ओली के घर और जनकपुर की इमारतों में आग लगा दी है, जबकि काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहे. वहीं राष्‍ट्रपति निवास, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बीरेंद्र इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर को भी फूंक दिया. वहीं कुछ मंत्रियों को घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई.

देश में हालात बेकाबू

बढ़ते प्रदर्शनों के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेपाली सेना को तैनात किया गया है. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन मंगलवार को तेज हो गया.

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर में आग लगा दी, उपप्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, नेपाल राष्‍ट्र बैंक के गवर्नर बिस्वा पौडेल के आवास पर पथराव किया और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर हमला किया गया. काठमांडू और नेपाल के अन्य हिस्सों में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में हुए 'जेन जेड' विरोध प्रदर्शनों में 500 से ज्‍यादा लोग घायल हैं. वहीं सोमवार रात को देश में सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटा लिया गया है.

नेपाल में ये हो क्या रहा है... पूर्व PM झलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाया, मौत