कनाडा में मंदिर परिसर में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर कनाडाई पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर कनाडा पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्‍सा फूट रहा है. लोगों का कहना है कि पुलिस, खालिस्‍तानियों के साथ मिलकर कनाडा से हिंदुओं का सफाया करने में जुटी हुई है. वहीं, एक अन्‍य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि ये कनाडाई पुलिस का क्‍या रवैया है, जो सुरक्षा की मांग कर रहे हिंदुओं को ही हिरासत में ले रही है? इस घटना की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई नेताओं ने कड़ी निंदा की है. कनाडा में भारतीय हाई कमीशन ने भी इसे लेकर ट्रूडो सरकार पर सवाल उठाए हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स मिहिर झा ने पोस्‍ट किया, खालिस्तानियों ने कनाडाई पुलिस और सुरक्षाबलों में घुसपैठ कर ली है- अधिकारी खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ गए और हिंदुओं पर हमला किया.

एक अन्‍य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कनाडा पुलिस उन्हीं हिंदुओं को गिरफ्तार कर रही है, जिन्होंने उन्हें खालिस्तानियों से सुरक्षा के लिए बुलाया था.

Canadian police arresting the very Hindus who called them for protection from the Khalistanis. Tell me with a straight face, the state apparatus isn't compromised in Canada. pic.twitter.com/y75EY5kvWe

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को ब्रैम्पटन के एक मंदिर में हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की. बताया गया कि इस हमले को खालिस्तानी समर्थकों ने अंजाम दिया है. ट्रूडो ने कहा कि देश में हिंसा अस्वीकार्य है. रविवार को ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हमला किया गया, जिससे काफी रोष फैल गया. प्रधानमंत्री ट्रूडो ने धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपनी आस्था को स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ निभाने का हक है." उन्होंने साथ ही पील रीजनल पुलिस का समुदाय की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद किया.

The acts of violence at the Hindu Sabha Mandir in Brampton today are unacceptable. Every Canadian has the right to practice their faith freely and safely.



Thank you to the Peel Regional Police for swiftly responding to protect the community and investigate this incident.