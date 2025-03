Video: बैंकॉक में भूकंप के बीच महिला ने दिया बच्चे को जन्म, डोल रही थी धरती और चल रहा था ऑपरेशन

Bangkok Earthquake: थाईलैंड में आए भीषण भूकंप के दौरान बैंकॉक के डॉक्टरों ने पुलिस जनरल अस्पताल के बाहर सड़क पर एक बच्चे को जन्म दिया. शुक्रवार को जब भूकंप के झटके आए, तब महिला सर्जरी के लिए गई हुई थी. मगर अचानक भूकंप आने से बीच ऑपरेशन ही डॉक्टरों को अस्पताल खाली करना पड़ा. अस्पताल के प्रवक्ता पुलिस कर्नल सिरिकुल श्रीसंगा ने बताया कि मरीज को मेडिकल टीम अस्पताल से बाहर ले गई और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों से घिरी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया.

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए, जिसमें महिला स्ट्रेचर पर लेटी हुई दिखाई दे रही थी और अस्पताल के कर्मचारी खुले में उसकी डिलीवरी में मदद कर रहे थे. फुटेज में अस्पताल के अन्य मरीजों के कई स्ट्रेचर भी आंगन में रखे हुए देखे जा सकते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज जारी रख रहे थे. Thai Enquirer के अनुसार, पुलिस लेफ्टिनेंट कर्नल जीरामरित ने बताया कि भूकंप आने पर महिला सर्जरी के बीच में थी. पेट को बंद करते समय अचानक भूकंप आ गया. तब सर्जिकल टीम ने मरीज को हिलने से रोकने के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया.

Footage during the earthquake in #Bangkok a baby was born in the park 😭 Waht a story to tell ‘' I was born during the earthquake ‘' #แผ่นดินไหว #earthquake #myanmarearthquake #bangkokearthquake #ตึกถล่ม pic.twitter.com/7E0FdzfPEf