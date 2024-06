Video : उड़ान भरने के साथ ही विमान के इंजन से निकलने लगीं आग की लपटें

टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Toronto Pearson International Airport) से उड़ान भरने वाले एक यात्री विमान में कुछ ही मिनट के बाद आग लग गई. एयर कनाडा का यह विमान पेरिस जा रहा था. विमान में 389 यात्री और चालक दल के 13 सदस्‍य सवार थे. चालक दल ने तुरंत ही "PAN-PAN" घोषित किया. अंतराष्‍ट्रीय स्‍तर पर यह तात्‍कालिक मानक संकट संकेत है. बाद में विमान वापस एयरपोर्ट पर लौट आया और इस दौरान कोई भी चोटिल या हताहत नहीं हुआ.

बोइंग 777 विमान ने शुक्रवार को 12:17 बजे (टोरंटो के समय) पर प्रस्थान शुरू किया. उड़ान भरने के तुरंत बाद 12:39 बजे (टोरंटो के समयानुसार) जब उड़ान अभी रनवे पर दौड़ ही रहा था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने विमान के दाहिने इंजन से आग की लपटें उठती देखी और तुरंत चालक दल को सतर्क किया गया. जमीन पर मौजूद लोगों ने इंजन से आग निकलते देखकर इस घटना को अपने कैमरों में कैद कर लिया.

Superb work by the pilots and their air traffic controllers, dealing with a backfiring engine on takeoff. Heavy plane full of fuel, low cloud thunderstorms, repeated compressor stalls. Calm, competent, professional - well done!

