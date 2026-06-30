NASA सैटेलाइट इमेज में दिखा वेनेजुएला में भूकंप का क्रूर चेहरा, 58 हजार घर जमींदोज

वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए दो भीषण भूकंपों ने तबाही का ऐसा मंजर पैदा किया है जिसकी कल्पना भी डरावनी है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) के सैटेलाइट डेटा पर आधारित एक शुरुआती आकलन से पता चला है कि इस प्राकृतिक आपदा में देश की 58,000 से ज्यादा इमारतें या तो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई हैं या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है. सदी के इस सबसे भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है.

इस दोहरे भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 और 7.5 मापी गई थी. ये वेनेजुएला में पिछले 100 से अधिक सालों में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है. इस विनाशकारी आपदा में अब तक लगभग 1,700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों लोग अब भी लापता हैं. इनकी तलाश में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं.

सैटेलाइट रडार डेटा से हुआ नुकसान का आकलन

ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता कोरी शेर और जेमन वैन डेन होएक के अनुसार, 25 जून (भूकंप के ठीक अगले दिन) जुटाए गए सैटेलाइट रडार डेटा के आधार पर प्रभावित क्षेत्र में लगभग 58,870 इमारतों के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की आशंका है.

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दोनों शोधकर्ताओं ने यह डरावना आंकड़ा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के 'सेंटिनल-1' (Sentinel-1) हाई-रिजॉल्यूशन रडार इमेजरी सैटेलाइट से मिले डेटा का विश्लेषण करने के बाद जारी किया है.

जमीनी स्तर पर अभी जांच होना बाकी

हालांकि, शोधकर्ताओं ने साफ किया है कि यह एक शुरुआती और त्वरित आकलन है. यह डेटा जमीन की सतह पर अचानक आए उन बदलावों को दर्शाता है जो भारी नुकसान की ओर इशारा करते हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि इस आंकड़े को अभी केवल एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर अभी इसका पूरी तरह वेरिफिकेशन होना बाकी है.

अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में उसके सैटेलाइट्स प्रभावित इलाकों की तस्वीरें और अहम डेटा जुटाकर जमीनी टीमों को लगातार क्रिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं.

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