आंखें बंद कर बैठे ट्रंप, हाथ पकड़े दिखे पादरी... ईरान से जंग के बीच ओवल ऑफिस में प्रार्थना सभा! Video

मिडिल ईस्ट में हो रही जंग ने भयावह रूप ले लिया है. शुक्रवार को सातवें दिन भी ईरान और इजरायल एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं. इस लड़ाई से सिर्फ ईरान ही नहीं अमेरिका भी चिंतित दिखाई दे रहा है. अमेरिका इस लड़ाई में इजरायल का साथ दे रहा है. वहीं ईरान भी जवाबी हमले कर खाड़ी दशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को जमकर नुकसान पहुंचा रहा है. हालात मुश्किल हैं. नुकसान सिर्फ ईरान का ही नहीं इजरायल और अमेरिका का भी खूब हो रहा है. हर कोई शांति चाहता है. ट्रंप भी अपने देश की रक्षा के लिए ई्श्वर की शरण में हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दफ्तर में पूजा की. ये पूजा उन्होंने ईसाई पद्धित से की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में ट्रंप सार्वजनिक तौर पर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पूजा-अर्चना करते देखे जा सकते हैं. माना जा रहा है कि जंग के बीच यह पूजा उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए की. इस दौरान ट्रंप अकेले नहीं थे. उनके साथ कई पादरी और ट्रंप के अन्य सहायक दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं. उन सभी ने मिलकर ट्रंप से साथ पूजा-अर्चना की. इस दौरान पादरी प्रार्थना कर रहे हैं और ट्रंप ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं. पादरी ने ट्रंप के कंधे और हाथ को पकड़ा हुआ है. ट्रंप के सभी सहयोगी इस प्रार्थना में शामिल दिखाई दे रहे हैं.

Happening Now in the Oval Office at the @WhiteHouse.



God Bless the USA!



🙏❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/Ebi7DnAnhK — Dan Scavino (@Scavino47) March 5, 2026

ट्रंप की पूजा का ये वीडियो व्हाइट हाउस में ट्रंप के सहायक और व्हाइट हाउस में डिप्टी चीफ और स्टाफ डेन स्केविनो ने सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा- God Bless The America. यानी कि ईश्वर अमेरिका की रक्षा करे. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, ट्रंप ने प्रेयर के लिए ओवल ऑफिस में अमेरिका के सभी पादरियों को आमंत्रित किया था. ट्रंप ने अपनी कुर्सी पर बैठकर प्रार्थना की प्रक्रिया शुरू की.