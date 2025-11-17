विज्ञापन
ममदानी से हो गई ट्रंप की दोस्ती? दोनों की जुबान बदली, अब न्यूयॉर्क मेयर से मिलने को तैयार राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रंप ने महीनों तक जोहरान ममदानी की आलोचना की है, उन्हें "कम्युनिस्ट" करार दिया और भविष्यवाणी की कि अगर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने मेयर चुनाव जीता तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा.

ममदानी से हो गई ट्रंप की दोस्ती? दोनों की जुबान बदली, अब न्यूयॉर्क मेयर से मिलने को तैयार राष्ट्रपति
  • डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे न्यूयॉर्क के निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मिलने की योजना बना रहे हैं
  • ट्रंप ने पहले ममदानी की आलोचना करते हुए उन्हें कम्युनिस्ट कहा और न्यूयॉर्क को बर्बाद होने की भविष्यवाणी की थी
  • ट्रंप ने मीडिया से कहा कि वे न्यूयॉर्क के लिए अच्छा देखना चाहते हैं और ममदानी से मिलने का रास्ता निकालेंगे
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार, 16 नवंबर को संकेत दिया कि वह न्यूयॉर्क शहर के निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मिलने की योजना बना रहे हैं और कहा कि वे "कोई रास्ता निकालेंग". रिपब्लिकन राष्ट्रपति अपना स्टैंड बदलते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव जीतकर डेमोक्रेटिक राजनीतिक स्टार बने ममदानी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवाया है. 

ट्रंप ने महीनों तक ममदानी की आलोचना की, उन्हें "कम्युनिस्ट" करार दिया और भविष्यवाणी की कि अगर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने मेयर चुनाव जीता तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा. उन्होंने युगांडा में पैदा हुए और अमेरिकी नागरिक बने ममदानी को निर्वासित करने और उनके मेयर बनने पर न्यूयॉर्क से फेडरल फंड खींचने की भी धमकी दी थी.

ममदानी के बाद ट्रंप की भी भाषा बदली?

चुनाव जीतने के बाद अपनी विक्ट्री स्पीच में ममदानी ने कहा कि वह चाहते हैं कि न्यूयॉर्क देश को दिखाए कि राष्ट्रपति को कैसे हराया जाता है. लेकिन अगले दिन, जनवरी में पदभार संभालने के बाद न्यूयॉर्क को "ट्रम्प-प्रूफिंग" करने की अपनी योजना के बारे में बोलते हुए, ममदानी ने यह भी कहा कि अगर इससे न्यूयॉर्क के लोगों को फायदा होता है तो वह राष्ट्रपति सहित किसी भी नेता के साथ भी काम करने को तैयार हैं.

अब ट्रंप भी ममदानी के साथ काम करने का संकेत दे रहे हैं. फ्लोरिडा में विकेंड बिताने के बाद वाशिंगटन वापस जाने के लिए तैयार होते समय ट्रंप मीडिया से कहा, "मैं कहूंगा कि न्यूयॉर्क के मेयर हमसे मिलना चाहेंगे. हम कोई रास्ता निकालेंगे."

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इसके तुरंत बाद स्पष्ट किया कि ट्रंप ममदानी का ही जिक्र कर रहे थे और कहा कि ऐसी बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है. ट्रंप ने कहा, "हम न्यूयॉर्क के लिए सब कुछ अच्छा होते देखना चाहते हैं."

