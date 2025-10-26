चीन से बात करेंगे, भारत पूरी तरह से कटौती कर रहा... रूस से तेल खरीद पर ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत और चीन द्वारा रूसी तेल खरीदने पर कहा कि शी जिनपिंग के साथ चीन द्वारा रूसी तेल खरीदने पर चर्चा हो सकती है. ट्रंप ने साथ ही दावा किया कि भारत पूरी तरह से कटौती कर रहा है. हालांकि, ऐसा है नहीं. भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है. बता दें कि अमेरिका, रूस पर दबाव बनाने के लिए ये हथकंडे अपना रहा है. लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है.