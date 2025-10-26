विज्ञापन
कनाडा पर आर्थिक मार! विज्ञापन पर ट्रंप को आया गुस्सा, लगा दिया 10 % एक्स्ट्रा टैरिफ

एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, "कनाडा को रोनाल्ड रीगन के टैरिफ़ पर दिए गए बयान पर एक फ़र्ज़ी विज्ञापन दिखाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है." जिसके बाद उन्होंने कनाडा पर टैरिफ को बढ़ाकर टोटल 45 % कर दिया है.

ट्रंप ने कनाडा पर लगाया एक्ट्रा टैरिफ.
  • कनाडा के टैरिफ विज्ञापन पर अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है.
  • ट्रंप ने रोनाल्ड रीगन के बयान का गलत उपयोग करने पर कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त इंपोर्ट टैरिफ लगाया है.
  • ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी ट्रेड वार्ता अचानक रोक दी और विज्ञापन न हटाने पर सख्त कदम उठाया.
वाशिंगटन:

अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है. कनाडा के टैरिफ विज्ञापन ने इसे और तूल दे दिया है. गुस्साए ट्रंप ने अब कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त इंपोर्ट टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. इसके लागू होने के बाद कनाडा को कुल 45 % टैरिफ भरना होगा. ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी ट्रंड वार्ता को एक दिन पहले ही रोक दिया था. अब टैरिफ को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है.  दरअसल ट्रंप अब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बयान वाले विवादित टैरिफ विज्ञापन को नहीं हटाने पर आगबबूला हो गए हैं. यही वजह है कि उन्होंने कनाडा पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है. 

रोनाल्ड के बयान को गलत ढंग से दिखाया

एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, "कनाडा को रोनाल्ड रीगन के टैरिफ़ पर दिए गए बयान पर एक फ़र्ज़ी विज्ञापन दिखाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. रीगन फ़ाउंडेशन का कहना है कि उन्होंने रोनाल्ड रीगन के चुनिंदा ऑडियो और वीडियो का यूज करके एड कैंपेन बनाया. इस एड में रोनाल्ड के रेडियो संबोधन को गलत ढंग से दिखाया  गया है. इसके लिए कोई परमिशन भी नहीं ली गई. रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फ़ाउंडेशन और संस्थान इस मामले में अपने क़ानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है."

कनाडा ने अमेरिका से की धोखाधड़ी

कनाडा का इस धोखाधड़ी का मकसद यह था कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट  उन टैरिफ पर उनका बचाव करेगा,  जिनका इस्तेमाल उन्होंने सालों से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है. अमेरिका अब  कनाडाई टैरिफ (और बाकी दुनिया के टैरिफ भी!) से अपनी रक्षा करने में सक्षम है.

कनाडा ने विज्ञापन नहीं हटाया, अब लगेगा एक्स्ट्रा टैरिफ

ट्रंप ने आगे कहा कि रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ के पक्ष में थे, लेकिन कनाडा ने कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं था. उनके विज्ञापन को तुरंत हटाया जाना चाहिए था. लेकिन कनाडा ने कल रात वर्ल्ड सीरीज़ के दौरान इसे चलने दिया, जबकि उसे पता था कि यह एक धोखाधड़ी है. तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और शत्रुतापूर्ण कृत्य की वजह से  मैं कनाडा पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा हूं. 
 

