वॉशिंगटन में सोमवार को अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं. यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब इजरायल विश्व मंच पर लगातार अलग-थलग पड़ता दिख रहा है. माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान गाजा शांति समझौते को लेकर किसी निष्‍कर्ष पर दोनों देश पहुंच सकते हैं. इस बात की संभावना जताई गई है कि हमास को सभी इजरायली बंधकों को जीवित या मृत रिहा करने के लिए कहा जाएगा. साथ ही गाजा से इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) की चरणबद्ध वापसी हो सकती है.

कैसे होगी गाजा पीस डील

इजरायल का ध्यान गाजा से हमास को पूरी तरह से हटाने और आईडीएफ के साथ एक अंतरराष्ट्रीय बल को नियंत्रण में लेने पर केंद्रित है. गाजा पीस डील को सुनिश्चित करने के लिए काम करने की दिशा में ट्रंप मिडिल ईस्‍ट में किसी समाधान तक पहुंचने को लेकर आशावादी हैं. लेकिन तीन इजरायली अधिकारियों ने बताया कि नेतन्याहू अपनी आपत्तियां पेश कर सकते हैं और योजना में बदलाव के लिए दबाव डाल सकते हैं.

मीडिया को जारी होगा बयान

नेतन्याहू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ ट्रंप से मिलने वाशिंगटन रवाना हुए. प्रधानमंत्री कार्यालय ने X पर पोस्ट किया, 'प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनका प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन के लिए रवाना हो गया है. प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में राष्‍ट्रपति ट्रंप से सुबह 11:00 बजे मुलाकात करेंगे.

बैठक के बाद, दोनों नेताओं की ओर से दोपहर 1:15 बजे मीडिया को बयान जारी करने की उम्मीद है.' संयुक्त राष्‍ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने भी नेतन्याहू को यात्रा से पहले अपनी शुभकामनाएं दीं. डैनन ने X पर पोस्ट किया, 'मैं प्रधानमंत्री @netanyahu को आज वाशिंगटन की उनकी महत्वपूर्ण यात्रा और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति @realDonaldTrump के साथ उनकी बैठक में अपार सफलता की कामना करता हूं.'

अरब सहयोगियों का समर्थन!

टाइम्‍स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन इस मंच का उपयोग यह घोषणा करने के लिए कर सकता है कि उसने गाजा में संघर्ष खत्‍म करने और वहां बंधक बनाए गए बाकी बंधकों को रिहा करने के लिए अपने समझौते को अंतिम रूप दे दिया है. अमेरिका ने गाजा के युद्ध के बाद प्रबंधन के लिए आवश्यक अरब और मुस्लिम सहयोगियों से इस योजना के लिए शुरुआती समर्थन हासिल कर लिया है. हालांकि टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, इजरायल रविवार को भी इस योजना पर विचार-विमर्श कर रहा था. जबकि हमास ने कहा कि उसे अभी तक यह योजना पेश भी नहीं की गई है.