अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की उनकी योजना को 'बेहतर तरीके से तैयार' किया गया है. वह अपने दूत स्टीव विटकॉफ को रूसी राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने भेज रहे हैं जबकि आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने इसके साथ ही इशारा किया है कि वह आखिर में पुतिन और यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मिल सकते हैं. लेकिन मुलाकात तभी होगी जब शांति वार्ता में कुछ प्रगति होगी.

कौन हैं स्‍टीव विटकॉफ

स्‍टीव विटकॉफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खास दूत हैं. साथ ही साथ उन पर शांति मिशन के स्पेशल दूत की जिम्‍मेदारी भी है.ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'मुझे की गई सारी प्रगति की जानकारी दी जाएगी जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, युद्ध सचिव पीट हेगसेथ और व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स भी शामिल होंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं राष्‍ट्रपति जेलेंस्की और राष्‍ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने की उम्मीद करता हूं, लेकिन सिर्फ उसी समय जब इस युद्ध को खत्म करने का समझौता अंतिम रूप ले चुका हो या अपने अंतिम चरण में हो.'



ट्रंप ने यह टिप्पणी तब की है जब अमेरिकी सेना प्रमुख डैनियल ड्रिस्कॉल ने सोमवार देर रात और मंगलवार को यूएई के अबू धाबी में रूस के अधिकारियों के साथ नए प्रस्ताव पर बातचीत की है. उनके प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जेफ टोल्बर्ट ने एक बयान में कहा, 'बातचीत अच्छी चल रही है और हमें पूरी उम्‍मीद है कि किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे.'

जारी हैं रूस के हमले

बातचीत के दौरान ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रातभर हमलों का एक नया दौर शुरू कर दिया है. ताजा हमलों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है. हमलों में शहर की इमारतें और एनर्जी प्‍लांट निशाना बने हैं. अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी रूस पर यूक्रेन के एक हमले में तीन लोगों की मौत हुई और कई घरों को नुकसान पहुंचा है.

लगभग चार साल से चल रहे युद्ध को खत्‍म करने के लिए ट्रंप की योजना पिछले हफ्ते सामने आई थी. इस प्‍लान को रूस के पक्ष में माना गया और इसके बाद जेलेंस्‍की ने तुरंत अमेरिकी वार्ताकारों से संपर्क किया. जेलेंस्‍की को डर है कि आने वाले समय में भी उन्हें रूस की आक्रामकता का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही वह मानते हैं कि ट्रंप ने इन प्रस्तावों के ड्राफ्ट में उन्‍हें करीब-करीब दरकिनार कर दिया है, बातचीत को अपनी चिंताओं के अनुरूप मोड़ने के लिए सक्रिय हो गए.

क्‍या है जेलेंस्‍की की चिंता

जेलेंस्की ने सोमवार देर रात कहा कि युद्ध खत्‍म करने के लिए जरूरी उपायों की सूची अब काम करने के लायक हो सकती है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह ट्रंप के साथ अभी भी अटके हुए 'संवेदनशील' मसलों पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं. जेलेंस्की के सीनियर एडवाइजर रुस्तम उमेरोव ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया कि जेलेंस्की नवंबर में 'सबसे सही तारीख पर' ट्रंप के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहे हैं. रूसी अधिकारियों ने इस शांति योजना पर अपने बयान काफी सीमित रखे हैं. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि मॉस्को शांति प्रयासों को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है.

