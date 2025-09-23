- डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन महासभा के 80वें सत्र में खराब टेलीप्रॉम्पटर को लेकर मजाक उड़ाया.
- ट्रंप ने खराब एस्केलेटर की शिकायत करते हुए बताया कि उनकी पत्नी मेलानिया गिर सकती थीं लेकिन दोनों सुरक्षित हैं.
- ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के रेनोवेशन प्रोजेक्ट की महंगी और घटिया गुणवत्ता पर अपनी असंतोष व्यक्त की.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र को संबोधित किया. ट्रंप ने यहां पर यूं तो कई मसलों के बारे में बोला लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पर की गई टिप्पणी सुर्खियां बटोर रही है. इसके अलावा ट्रंप ने यहां पर खराब एस्कलेटर से लेकर यूएन की बिल्डिंग तक का जिक्र कर डाला. अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर दोबारा पदभार ग्रहण करन के बाद यह ट्रंप का दूसरा संबोधन था.
तो आप दिल से बात करते हैं...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खराब टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में बात की. ट्रंप ने कहा, ' मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं और मुझे अपना संबोधन टेलीप्रॉम्प्टर के बिना करने में कोई समस्या नहीं है. मैं बहुत खुश हूं कि आपके साथ हूं और खुश हूं क्योंकि तब आप दिल से बात करते हैं. मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो भी टेलीप्रॉम्पटर ऑपरेट कर रहा है, वह बड़ी मुसीबत में आने वाला है. ट्रंप के इतना कहते ही, हॉल में बैठे लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं.
जब ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर UN भाषण के दौरान रुक गया. ट्रंप बोले ‘मैं अब आपसे दिल से बात कर सकता हूं और ये कह सकता हूं कि जो भी इस टेलीप्रॉम्प्टर को चला रहा है, वो बड़ी मुसीबत में आने वाला है'#DonaldTrump | #UNGA pic.twitter.com/BFpqNBnkyr— NDTV India (@ndtvindia) September 23, 2025
गिर सकती थीं मेलानिया
टेलीप्रॉम्प्टर के अलावा ट्रंप ने खराब एस्कलेटर की भी शिकायत की. उन्होंने कहा कि फर्स्ट लेडी और उनकी पत्नी मेलानिया 'खराब' एस्केलेटर से गिर सकती थीं. दरअसल जैसे ही ट्रंप और मेलानिया एस्केलेटर पर दाखिल हुए, एस्कलेटर अचानक बंद हो गए. एस्केलेटर की शिकायत करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र से मुझे बस एक एस्केलेटर मिला था जो ऊपर जाते समय बीच में ही बंद हो गया.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर फर्स्ट लेडी की हालत ठीक नहीं होती तो वह गिर जातीं. लेकिन हम दोनों की हालत ठीक है, हम दोनों अच्छी हालत में हैं, और फिर टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था. ये दो चीजें हैं जो मुझे संयुक्त राष्ट्र से मिलीं, एक खराब एस्केलेटर और एक खराब टेलीप्रॉम्प्टर. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. और वैसे, यह अब काम कर रहा है.'
रेनोवेशन पर भी शिकायतें
ट्रंप ने यूएनजीए के अपने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के बारे में ढेरों शिकायतें कीं इसमें न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्ट्स के रेनोवेशन को लेकर उनकी असफल कोशिशों का जिक्र भी शामिल था. ट्रंप को अब भी इस बात का मलाल है कि साल 2000 के दशक की शुरुआत में उन्हें इस रेनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुना गया. ट्रंप ने 23 सितंबर को कहा, 'उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया, जो उस समय बहुत महंगा था और जिससे वास्तव में बहुत घटिया उत्पाद तैयार हुआ.'
