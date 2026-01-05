अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्‍ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को चेतावनी दे डाली है. उनका कहना है कि अगर रोड्रिग्‍ज सही तरीके से काम नहीं करती तो उन्‍हें राष्‍ट्रपति मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. डोनाल्ड ट्रंप ‘द अटलांटिक' पत्रिका को रविवार को टेलीफोन पर दिये साक्षात्कार में कहा कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज अगर लातिन अमेरिकी देश के लिए सही काम नहीं करतीं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. ट्रंप का ताजा बयान शनिवार को रोड्रिग्ज के बारे की गई टिप्पणियों के विपरीत है.

'... मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी होगी'

ट्रंप ने पहले कहा था कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रोड्रिग्ज से बात की थी और वह वेनेजुएला में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाने को तैयार हैं. वहीं ‘द अटलांटिक' से की गई बातचीत में उन्‍होंने कहा कि अगर वह सही काम नहीं करती है, तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद मादुरो से भी बड़ी.

दूसरी ओर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के लिए विपक्षी नेता और शांति का नोबेल पुरस्‍कार पा चुकीं मारिया कोरिना मचाडो के नाम की भी चर्चा चल रही थी. अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने साफ कहा है कि वेनेजुएला में नई सरकार बनने तक अमेरिका सत्ता का संचालन करेगा. मचाडो वेनेजुएला पर अमेरिका की नीति का समर्थन भी करती हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी प्रमुख भूमिका के साथ वाली नई सरकार का गठन हो सकता है. हालांकि मचाडो ने खुद अपनी ओर से गोंजालेज का नाम आगे बढ़ाया है.

रोड्रिग्‍ज ने की है मादुरो की रिहाई की मांग

रोड्रिग्ज ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को देश से ले जाने की आलोचना की है और मांग की है कि अमेरिका उन्हें वापस लौटाए. वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी ने शनिवार को अपने पहले टेलीविजन संबोधन में अमेरिका से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तत्काल रिहा करने की मांग की और उन्हें देश का 'एकमात्र वैध राष्ट्रपति' बताया. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला कभी किसी भी देश का उपनिवेश नहीं बनेगा और अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है.