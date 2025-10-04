अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को चेतावनी दी है. गाजा पर इजरायल की तरफ से बमबारी में उल्‍लेखनीय कमी आई है. इन खबरों के बीच ही ट्रंप ने हमास को जल्‍द से जल्‍द गाजा से पीछे हटने को कहा है. अमेरिका की मध्यस्थता वाली गाजा शांति योजना के प्रभावी होने के बाद इजरायल का रुख काफी बदल गया है. लेकिन हमास जस का तस है और अब ट्रंप ने फिलिस्तीनी आतंकी समूह नए सिरे से आगाह किया है.

इजरायल की तारीफ, हमास को सुनाया

ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने के लिए बमबारी अस्थायी तौर पर रोक दी है. हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी. मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा जैसा कि कई लोगों को लगता है, या ऐसा कोई भी नतीजा नहीं जहां गाजा फिर से खतरा बन जाए. इसे जल्द से जल्द पूरा करें. सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा!'

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और वरिष्‍ठ अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ, हमास की ओर से बंधकों की रिहाई को अंतिम रूप देने के लिए मिस्र जा रहे थे. यह हमास की तरफ से दो साल से चल रहे संघर्ष को खत्‍म करने के लिए बनाई गई शांति योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद हुआ.

इजरायल की बमबारी कम

गाजा शहर पर इजरायल की बमबारी 'काफी कम' हो गई है. हालांकि कम से कम पांच फिलिस्तीनी मारे गए हैं. एक अस्पताल अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है. इजरायली की सेना ने कहा कि देश के नेताओं ने उसे गाजा में युद्ध खत्‍म करने की अमेरिकी योजना के पहले चरण की तैयारी करने का निर्देश दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि इजरायल गाजा में सिर्फ रक्षात्मक स्थिति में आ गया है और सक्रिय रूप से हमला नहीं करेगा. अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र से कोई भी सेना नहीं हटाई गई है.

हमले को हो जाएंगे दो साल

मंगलवार यानी 7 अक्‍टूबर को हमास के इजरायल पर हमले की बरसी को दो साल हो जाएंगे. ट्रंप इस मौके पर सभी बंधकों को वापस लौटाने के अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे हैं. शुक्रवार को, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि इजरायल उस युद्ध को खत्‍म करने के लिए प्रतिबद्ध है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुआ था.