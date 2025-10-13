ये नए मिडिल ईस्ट का ऐतिहासिक उदय... बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल की संसद में बोले ट्रंप

गाजा में बचे हुए सभी 20 बंधकों को दो साल के युद्ध के बाद हमास की कैद से रिहा कर दिया गया है और इजरायल वापस भेज दिया गया है. 28 मृत बंधकों के शव गाजा में ही हैं, लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते की शर्तों के तहत हमास द्वारा उन्हें वापस किया जाना है. इस मौके पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने उन परिवारों से तेल अवीव में मुलाकात भी की जिनके परिजन बंधक थे या जिनकी मृत्‍यु हो गई है. इसके अलावा ट्रंप ने केनेसेट (संसद) को संबोधित भी किया. ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि आखिरकार दो साल के बाद बंदूकें खामोश हो सकी हैं.

'वो अब वापस आ रहे हैं'

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, 'अंधकार और कैद में दो कष्‍टायक वर्षों के बाद, 20 साहसी बंधक अपने परिवारों के पास लौट रहे हैं, और यह गौरवशाली है. आज बंदूकें खामोश हो गई हैं, सूरज निकल आया है. यह युद्ध का अंत नहीं है बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है.' इस मौके पर राष्‍ट्रपति ट्रंप ने केनसेट को संबोधित करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर जोक भी मारा.

नेतन्‍याहू को बताया महान

ट्रंप ने कहा, 'मैं असाधारण साहस और देशभक्ति वाले व्यक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं. उनकी साझेदारी ने इस महत्वपूर्ण दिन को संभव बनाने में बहुत योगदान दिया है. और आप जानते हैं, मैं सिर्फ एक ही शख्‍स की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू.' ट्रंप के इतना कहते ही संसद में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई और इसके बीच ही ट्रंप ने नेतन्याहू को खड़े होने के लिए कहा. इसके बाद उन्‍होंने कहा, 'और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके साथ डील करना आसान नहीं हैं. लेकिन यही बात उन्हें महान बनाती है," ट्रंप ने कहा और कुछ लोगों ने ठहाके लगाए. बीबी थैंक्‍यू सो मच.'

विटाकॉफ की तारीफ

ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ की जमकर तारीफ की और चुटकी लेते हुए कहा कि वह अपने खास दूत को 'हेनरी किसिंजर, जो लीक नहीं करते' करार देते हैं. उन्‍होंने कहा, 'हेनरी बहुत बड़े लीकर थे और उन्होंने काफी जानकारियां लीक कीं.' किसिंजर, निक्सन और फोर्ड एडमिनिस्‍ट्रेशन के दौरान पूर्व विदेश मंत्री और राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे. ट्रंप ने कहा, 'स्टीव लीक नहीं करते. स्टीव बस काम पूरा करना चाहते हैं. वह वही करना चाहते हैं जो सही है.' ट्रंप ने कहा, 'हर कोई उन्हें प्यार करता है.' जिसमें जाहिर तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं.

बदल गया है मीडिल ईस्‍ट

ट्रंप ने मध्य पूर्व को 'एक बदला हुआ क्षेत्र' बताया. उनका कहना था कि वह नए राजनयिक समझौतों के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं. ट्रंप ने कहा कि 'एक बदले हुए क्षेत्र' की सुबह हो रही है और 'एक सुंदर और उज्जवल भविष्य अचानक आपकी पहुंच में दिखाई दे रहा है.' ट्रंप ने इस दौरान अपने प्रशासन के दौरान हुए अब्राहम समझौते का जिक्र किया और कहा कि अब वह इसका विस्तार करने के लिए बेसब्र हैं. उनका कहना था कि इस समझौते ने इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाया. उन्‍होंने अपने भाषण में उन्‍होंने कहा कि हमास के साथ हुए समझौते से दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्‍म करने के लिए एक प्रेरणादायक पल जरूर होना चाहिए.



