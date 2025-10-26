उधर गोली चलते फोन बजने लगा और इधर पुलिस ऑफिसर पिज्जा खाने पहुंचा... अमेरिकी पुलिस भी कम नहीं है!

किसी इलाके में गोली चली हो, दो लोगों की हत्या हो गई हो, पुलिस को बुलाया गया हो... ऐसी स्थिति में एक पुलिस अधिकारी का काम क्या है? यकीनन सबसे पहला कर्तव्य तो यही है कि वो मौका-ए-वारदात पर जल्द से जल्द पहुंचे, यह सुनिश्चित करे कि फिर गोलीबारी न हो और घटना स्थल पर जांच शुरू कर दे. लेकिन अमेरिका के एक पुलिस अधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं किया. अमेरिका के न्यू जर्सी के एक अधिकारी पर यह आरोप लगा है कि वह गोलीबारी की रिपोर्ट मिलने पर तुरंत घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और न ठीक से जांच की. इसके बजाय वह पहले एक ATM में गया और फिर पिज्जा खाने एक कैफे में गया.

द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने यह आरोप लगाया है कि न्यू जर्सी के फ्रैंकलिन टाउनशिप के पुलिस सार्जेंट केविन बोलारो 1 अगस्त की शाम को ऑन-ड्यूटी अधिकारी थे. तभी पुलिस को 911 पर मध्य न्यू जर्सी के मैनहट्टन से लगभग 96 किलोमीटर दूर पिट्सटाउन में गोलियां चलने की आवाज और चीख-पुकार की सूचना देने वाली कॉलें मिलीं. सरकारी वकील (प्रॉसिक्यूटर) का कहना है कि GPS डेटा और CCTV फुटेज से पता चलता है कि तुरंत घटना स्थल पर जाने देने के बजाय पुलिस अधिकारी बोलारो घटना स्थल से विपरीत दिशा में बैंक एटीएम तक लगभग 2 मील तक गया.

बोलारो ने अपनी पुलिस कार की न इमरजेंसी लाइट जलाई न सायरन बजाया. उसे आसपास के अन्य ऐसे जगहों पर जाने का भी ऑर्डर मिला जहां से क्राइम को लेकर कॉल आई थीं. जब वह पहले कॉल करने वाले के स्थान पर पहुंचा, तो इस पुलिस अधिकारी ने डिस्पैचर (जो पुलिस कॉल रिसीव करके पुलिस अधिकारियों को भेजती है) से कहा कि उसने कुछ भी नहीं सुना है और वह अन्य कॉल करने वालों के स्थान पर जा रहा है. लेकिन अब GPS डेटा से पता चला है कि वह उन स्थानों पर कभी नहीं गया था.

पता चला है कि बोलारो इसके बजाय पिट्सटाउन में ड्यूक पिज़्ज़ेरिया (जहां पिज्जा मिलता है) की ओर चला गया, जहां वह लगभग एक घंटे तक रहा. प्रॉसिक्यूटर्स ने कहा कि बाद में गवाहों ने उसे एक और रेस्टोरेंट में जाते देखा जहां वह लगभग एक घंटे तक रहा.

