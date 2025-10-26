विज्ञापन
विशेष लिंक

उधर गोली चलते फोन बजने लगा और इधर पुलिस ऑफिसर पिज्जा खाने पहुंचा... अमेरिकी पुलिस भी कम नहीं है!

अमेरिका के न्यू जर्सी के एक अधिकारी पर यह आरोप लगा है कि वह गोलीबारी की रिपोर्ट मिलने पर तुरंत घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और न ठीक से जांच की. इसके बजाय वह पहले एक ATM में गया और फिर पिज्जा खाने एक कैफे में गया.

Read Time: 3 mins
Share
उधर गोली चलते फोन बजने लगा और इधर पुलिस ऑफिसर पिज्जा खाने पहुंचा... अमेरिकी पुलिस भी कम नहीं है!
  • न्यू जर्सी के पुलिस सार्जेंट पर गोलीबारी की रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत घटना स्थल न पहुंचने का आरोप लगा है
  • GPS डेटा और CCTV फुटेज से पता चला कि बोलारो घटना स्थल की बजाय बैंक एटीएम और पिज्जा कैफे गया था
  • बोलारो ने घटना स्थल पर जांच की बजाय एक घंटे तक पिज्जा रेस्टोरेंट और दूसरे रेस्टोरेंट में समय बिताया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

किसी इलाके में गोली चली हो, दो लोगों की हत्या हो गई हो, पुलिस को बुलाया गया हो... ऐसी स्थिति में एक पुलिस अधिकारी का काम क्या है? यकीनन सबसे पहला कर्तव्य तो यही है कि वो मौका-ए-वारदात पर जल्द से जल्द पहुंचे, यह सुनिश्चित करे कि फिर गोलीबारी न हो और घटना स्थल पर जांच शुरू कर दे. लेकिन अमेरिका के एक पुलिस अधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं किया. अमेरिका के न्यू जर्सी के एक अधिकारी पर यह आरोप लगा है कि वह गोलीबारी की रिपोर्ट मिलने पर तुरंत घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और न ठीक से जांच की. इसके बजाय वह पहले एक ATM में गया और फिर पिज्जा खाने एक कैफे में गया.

द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने यह आरोप लगाया है कि न्यू जर्सी के फ्रैंकलिन टाउनशिप के पुलिस सार्जेंट केविन बोलारो 1 अगस्त की शाम को ऑन-ड्यूटी अधिकारी थे. तभी पुलिस को 911 पर मध्य न्यू जर्सी के मैनहट्टन से लगभग 96 किलोमीटर दूर पिट्सटाउन में गोलियां चलने की आवाज और चीख-पुकार की सूचना देने वाली कॉलें मिलीं. सरकारी वकील (प्रॉसिक्यूटर) का कहना है कि GPS डेटा और CCTV फुटेज से पता चलता है कि तुरंत घटना स्थल पर जाने देने के बजाय पुलिस अधिकारी बोलारो घटना स्थल से विपरीत दिशा में बैंक एटीएम तक लगभग 2 मील तक गया.

बोलारो ने अपनी पुलिस कार की न इमरजेंसी लाइट जलाई न सायरन बजाया. उसे आसपास के अन्य ऐसे जगहों पर जाने का भी ऑर्डर मिला जहां से क्राइम को लेकर कॉल आई थीं. जब वह पहले कॉल करने वाले के स्थान पर पहुंचा, तो इस पुलिस अधिकारी ने डिस्पैचर (जो पुलिस कॉल रिसीव करके पुलिस अधिकारियों को भेजती है) से कहा कि उसने कुछ भी नहीं सुना है और वह अन्य कॉल करने वालों के स्थान पर जा रहा है. लेकिन अब GPS डेटा से पता चला है कि वह उन स्थानों पर कभी नहीं गया था.

पता चला है कि बोलारो इसके बजाय पिट्सटाउन में ड्यूक पिज़्ज़ेरिया (जहां पिज्जा मिलता है) की ओर चला गया, जहां वह लगभग एक घंटे तक रहा. प्रॉसिक्यूटर्स ने कहा कि बाद में गवाहों ने उसे एक और रेस्टोरेंट में जाते देखा जहां वह लगभग एक घंटे तक रहा.

यह भी पढ़ें: AI इंसानों के खिलाफ बना रहा 'बैकअप प्लान'! बंद होने का ऑर्डर सुनकर शटडाउन सिस्टम ही खराब कर रहा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US, US Crime, World News
Get App for Better Experience
Install Now