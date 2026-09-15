ट्रंप का फिर वसूली वाला फरमान- होर्मुज में सुरक्षा देने के लिए सभी देश मुझे पैसा दें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोमवार को कहा कि जिन देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा मिल रही है, उन्हें अमेरिका को इसके बदले पैसा देना चाहिए. ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान के साथ जंग के दौरान दूसरे देशों ने अमेरिका की बिल्कुल कोई मदद नहीं की. उन्होंने कहा कि अमेरिका तेल व्यापार के इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा कर रहा है, इसलिए दूसरे देशों को इसकी भरपाई करनी चाहिए. यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस बात का पैसा मांगा है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक पोस्ट किए. उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से अब भी तेल की खेपें गुजर रही हैं. उनका कहना है कि जंग खत्म होने के बाद अमेरिका को इसके बदले पैसे मिलने चाहिए. ट्रंप ने लिखा, “होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल गुजर रहा है. दुनिया के जिन देशों ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की, उन्हें इस घोटाले जैसे संघर्ष के खत्म होने के बाद अमेरिका को पैसे देने चाहिए और वे ऐसा करेंगे.”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे लिखा, “हम यह काम अपने लिए जितना कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा दूसरों के लिए कर रहे हैं और हम पीढ़ियों से ऐसा करते आए हैं.”

इस बीच, ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना अधिकार होने का दावा कर रहा है और यहां से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदियां लगा रहा है. ईरान के अधिकारियों का कहना है कि जहाजों को ईरान की ओर से तय किए गए रास्तों और नियमों का पालन करना होगा. वहीं, अमेरिका ने जलडमरूमध्य पर ईरान के नियंत्रण के दावे को खारिज कर दिया है.

ट्रंप ने अमेरिका को पैसे देने की मांग ऐसे समय में की है, जब अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आवाजाही जारी रखने के लिए अभियान चला रही है. ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को अपनी जीत के तौर पर पेश करते रहे हैं. उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका पहले ही जीत हासिल कर चुका है, ईरान की सेनाओं को तबाह कर चुका है और उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर चुका है. हालांकि, अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी हथियारों के घटते भंडार और नौसेना के संसाधनों पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंता जताई है.

अमेरिका में महंगाई मेरी वजह से नहीं- ट्रंप

इसके अलावा, ट्रंप ने अमेरिका में बढ़ती महंगाई की जिम्मेदारी अपनी सरकार से हटाने की कोशिश की. उन्होंने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार बताया. एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, “मुझे उम्मीद है कि हर कोई समझता है कि पूरे अमेरिका में कीमतों में बढ़ोतरी स्लीपी जो बाइडेन और बाइडेन प्रशासन की वजह से हुई है, ‘ट्रंप' की वजह से नहीं. बाइडेन के समय तेल की कीमत भी अभी की तुलना में ज्यादा थी और हमने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका!”

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