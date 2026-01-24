मिनियापोलिस में अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंटों ने एक और व्यक्ति को गोली मार दी: राज्यपाल

शनिवार को गवर्नर टिम वाल्ज ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन संबंधी सख्ती के बीच मिनियापोलिस में संघीय अधिकारियों ने एक और व्यक्ति को गोली मार दी. डेमोक्रेट वाल्ज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि गोलीबारी के बाद उन्होंने व्हाइट हाउस से संपर्क किया था. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपने राज्य में इस सख्ती को समाप्त करने का आह्वान किया. गोलीबारी से संबंधित विवरण तुरंत स्पष्ट नहीं हो सके.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

वाल्ज ने X पर एक पोस्ट में कहा, "हजारों हिंसक, अप्रशिक्षित अधिकारियों को मिनेसोटा से तुरंत हटाओ."

आम लोगों ने किया विरोध

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की प्रवक्ता ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने एसोसिएटेड प्रेस को एक टेक्स्ट संदेश में बताया कि उस व्यक्ति के पास दो मैगजीन वाली बंदूक थी और स्थिति लगातार बदल रही थी. डीएचएस ने उस व्यक्ति के पास मौजूद बंदूक की एक तस्वीर भी जारी की, जिसे गोली लगी थी.

गोलीबारी के बाद, आसपास जमा हुए लोग संघीय अधिकारियों को गालियां देने लगे, उन्हें कायर कहने लगे और घर जाने को कहने लगे. एक अधिकारी ने वहां से जाते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, "रोओ मत." दूसरी जगह, एजेंटों ने चिल्ला रहे एक प्रदर्शनकारी को धक्का देकर गाड़ी में बिठा दिया.

रेनी गुड की भी हुई हत्या

यह गोलीबारी 7 जनवरी को 37 वर्षीय रेनी गुड की हत्या के बाद से ट्विन सिटीज़ में हो रहे व्यापक दैनिक विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई है. रेनी गुड की हत्या तब हुई जब इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारी ने उनकी गाड़ी पर गोली चलाई.

यह घटना उस दिन के ठीक एक दिन बाद हुई है, जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने आप्रवासियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में कड़ाके की ठंड में शहर की सड़कों पर उतरकर संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शहर छोड़ने की मांग की थी.