ट्रंप की ‘पैसा दो- US नागरिकता लो’ वाली गोल्ड कार्ड स्कीम हिट, एक दिन में 1000 बेचने का दावा

डोनाल्ड ट्रंप की ‘पैसा दो- अमेरिका की सिटीजनशिप लो' वाली 'गोल्ड कार्ड' या 'गोल्डन वीजा' स्कीम हिट हो गयी है. 5 मिलियन डॉलर में अमेरिका की स्थायी निवास और वैकल्पिक नागरिकता देने वाली इस स्कीम का फायदा एक दिन में 1000 लोगों ने उठाया है और इन्होंने ‘गोल्डन कार्ड' लिया है. यह दावा करते हुए अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक कहा है कि लोग इस स्कीम के लिए लाइन में लगे हैं.

कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि यह प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर "लगभग दो सप्ताह में" शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया, "एलन मस्क अभी इसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और फिर यह लगभग दो सप्ताह में सामने आएगा... और वैसे, कल ही मैंने एक हजार (गोल्डन कार्ड) बेचे थे." हॉवर्ड लुटनिक ने 'ऑल-इन पॉडकास्ट' पर यह बात कही.

🇺🇸 The US sold 1,000 "golden visas" at **$5 million each** in just one day, said Commerce Secretary Howard Latnik. This brought the country a colossal **$5 billion**. The program, which grants investors the right to reside, is in extremely high demand. pic.twitter.com/D4DfHC8QAT