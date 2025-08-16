विज्ञापन
पुतिन के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, जबकि ट्रंप भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए आत्मविश्वास से भरे नजर आए. दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज सहज और सकारात्मक दिखी. रेड कार्पेट पर चलते हुए दोनों आपस में बातचीत करते रहे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही.

गर्मजोशी, मुस्कान और एक ही कार से यात्रा... ट्रंप-पुतिन की मुलाकात के संकेत क्या हैं?
  • डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अलास्का में रेड कार्पेट पर हाथ मिलाकर बातचीत के लिए पहुंचे थे.
  • पुतिन अपनी ऑरस लिमोज़ीन छोड़कर ट्रंप की द बीस्ट लिमोज़ीन में सवार होकर बैठक स्थल की ओर गए थे.
  • दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज सहज और सकारात्मक थी, साथ ही वे बातचीत करते हुए मुस्कुराते नजर आए.
अलास्का:

अलास्का में रेड कार्पेट पर हाथ मिलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अपनी-अपनी गाड़ियों की ओर बढ़े. पुतिन अपनी प्रतिष्ठित 'ऑरस' लिमोज़ीन लेकर पहुंचे थे, जिसे टरमैक पर खड़ा देखा गया. लेकिन इसके बाद एक अप्रत्याशित दृश्य सामने आया. रूसी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति की 'द बीस्ट' नामक लिमोज़ीन में सवार हुए और ट्रंप के साथ बैठक स्थल की ओर रवाना हुए.

पुतिन के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, जबकि ट्रंप भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए आत्मविश्वास से भरे नजर आए. दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज सहज और सकारात्मक दिखी. रेड कार्पेट पर चलते हुए दोनों आपस में बातचीत करते रहे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही.

द्विपक्षीय वार्ता से पहले दोनों नेता मीडिया के सामने आए. पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी, लेकिन ट्रंप और पुतिन ने अधिकांश सवालों को अनदेखा किया. हालांकि, जब पुतिन से यूक्रेन में नागरिकों की हत्या रोकने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए कान की ओर इशारा किया और कंधे उचकाए.

इस मुलाकात के दौरान एक सैन्य प्रदर्शन भी हुआ—बी-2 बमवर्षक और एफ-22 लड़ाकू विमान दोनों नेताओं के ऊपर से गुजरे. यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि बॉडी लैंग्वेज और प्रतीकों के ज़रिए कई संदेश छोड़ गई. क्या यह नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है या सिर्फ एक कूटनीतिक शो? विश्लेषण अभी बाकी है.

