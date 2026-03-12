ईरान के सीक्रेट परमाणु ठिकाने पर अमेरिका का 'महाप्रहार', B-2 बॉम्बर ने उड़ाया तालेघान-2, देखिए सैटेलाइट तस्वीर

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है. इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है. ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात के पुख्ता संकेत दिए हैं कि ईरान के पारचिन मिलिट्री कॉम्पलैक्स स्थित एक बेहद सुरक्षित और खुफिया तालेघान 2 फैसिलिटी पर भयानक हवाई हमला हुआ है. ये हमला इतना विनाशकारी था कि फैसिलिटी पर तीन बड़े गड्ढे हो गए. जिस तरह की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस बात का संकेत देती हैं कि यहां अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से अटैक किया था.

अमेरिका के 'महाविनाशक' बम से हुआ हमला?

वांटोर द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में इस फैसिलिटी की छत पर एक कतार में तीन बेहद बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं. इन गड्ढों के आकार को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि इस तबाही के लिए अमेरिका के 30,000 पाउंड वजनी GBU-57/B मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें आम बोलचाल में बंकर बस्टर बम कहा जाता है. ये बम पहाड़ों और कंक्रीट को गहराई तक चीरकर अंदर तबाही मचाने के लिए ही बनाए गए हैं.

रात के अंधेरे में B-2 बॉम्बर का एक्शन

TWZ की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन महाविनाशक MOP बमों को ले जाने और हमला करने की क्षमता फिलहाल सिर्फ अमेरिकी वायुसेना के B-2 स्टील्थ बॉम्बर के पास ही है. एक B-2 बॉम्बर एक साथ ऐसे दो भारी-भरकम बम ले जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संघर्ष की पहली रात से ही B-2 बॉम्बर ईरान के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं.

तालेघान-2 को क्यों बनाया निशाना?

'तालेघान 2' को लेकर लंबे समय से खुफिया एजेंसियों को शक है कि यहां परमाणु हथियारों के लिए जरूरी विस्फोटक तैयार किए जाते हैं. हालांकि ईरान हमेशा इन दावों से इनकार करता रहा है. हमले से बचने के लिए ईरान ने मौजूदा संघर्ष शुरू होने से कुछ महीने पहले ही इस पूरी फैसिलिटी को कंक्रीट के एक नए मोटे शेल और मिट्टी की मोटी परत से ढंक दिया था. अमेरिका ने इसी सुरक्षा कवच को भेदने और इस जरूरी टारगेट को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए अपने सबसे भारी बमों का इस्तेमाल किया है.

