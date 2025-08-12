विज्ञापन
विशेष लिंक

रूस के एकमात्र हीलियम प्लांट को यूक्रेन ने बनाया निशाना, कार बम से रक्षा अधिकारी पर हमले की साजिश

यूक्रेन ने रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में स्थित हीलियम उत्पादन प्लांट पर ड्रोन हमले किए. यह संयंत्र रूस का एकमात्र हीलियम उत्पादक है, जिसका उपयोग रॉकेट निर्माण, अंतरिक्ष और विमानन उद्योग में किया जाता है.

Read Time: 2 mins
Share
रूस के एकमात्र हीलियम प्लांट को यूक्रेन ने बनाया निशाना, कार बम से रक्षा अधिकारी पर हमले की साजिश
  • रूसी एफएसबी ने मॉस्को में रक्षा मंत्रालय के टॉप अधिकारी पर कार बम से हमले की कोशिश नाकाम कर दी.
  • यूक्रेन ने रूस के ओरेनबर्ग इलाके में स्थित इकलौते हीलियम उत्पादन प्लांट पर ड्रोन से हमले किए हैं.
  • रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, एयर डिफेंस बलों ने 39 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने मंगलवार को बताया कि राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्रालय के एक टॉप अधिकारी को निशाना बनाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है. इस बीच, यूक्रेन ने रूस के एकमात्र हीलियम उत्पादन प्लांट पर ड्रोन हमले किए हैं.

जानकारी के अनुसार, दोहरी नागरिकता रखने वाले एक रूसी-यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जो एक कार में छिपाए गए 60 किलो से अधिक विस्फोटकों से हमला करने की योजना बना रहा था. उसकी कार बम से उस समय विस्फोट करने की योजना थी, जब अधिकारी वहां से गुजर रहे हों.

पिछले एक वर्ष में रूसी अधिकारियों ने कई कार बम और अन्य विस्फोटक उपकरणों से जुड़े ऐसे हमलों को नाकाम करने का दावा किया है,  जिनके पीछे यूक्रेन का हाथ होने का आरोप लगाया जाता है. इसी साल 25 अप्रैल को मॉस्को क्षेत्र में कार विस्फोट में रूसी लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की मौत हो गई थी.

इस बीच, यूक्रेन ने रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में स्थित एक हीलियम उत्पादन प्लांट पर ड्रोन हमले किए हैं. यह संयंत्र रूस का एकमात्र हीलियम उत्पादक है, जिसका उपयोग रॉकेट निर्माण, अंतरिक्ष और विमानन उद्योग में किया जाता है. स्थानीय लोगों ने संयंत्र के पास ड्रोन उड़ने और धमाकों की आवाजें सुनने की पुष्टि की.

रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रविवार रात से सोमवार सुबह तक एयर डिफेंस बलों ने कुल 39 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. इनमें से 32 रात में और सात सुबह नष्ट किए गए. इनमें सात बेलगोरोद, पांच ब्रायंस्क, पांच कालुगा, चार क्रीमिया, दो ओरियोल, दो कुर्स्क, दो वोरोनेझ, दो रियाजन, दो मॉस्को और एक-तुला क्षेत्र में गिराए गए.

निझनी नोवगोरोद क्षेत्र में हुए ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि राजधानी की ओर आ रहे सात ड्रोन मार गिराए गए और मलबे वाले स्थान पर राहत दल काम कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Russia Ukraine War, Ukraine Russia Attack, Helium
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com