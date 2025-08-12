रूस के एकमात्र हीलियम प्लांट को यूक्रेन ने बनाया निशाना, कार बम से रक्षा अधिकारी पर हमले की साजिश

रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने मंगलवार को बताया कि राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्रालय के एक टॉप अधिकारी को निशाना बनाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है. इस बीच, यूक्रेन ने रूस के एकमात्र हीलियम उत्पादन प्लांट पर ड्रोन हमले किए हैं.

जानकारी के अनुसार, दोहरी नागरिकता रखने वाले एक रूसी-यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जो एक कार में छिपाए गए 60 किलो से अधिक विस्फोटकों से हमला करने की योजना बना रहा था. उसकी कार बम से उस समय विस्फोट करने की योजना थी, जब अधिकारी वहां से गुजर रहे हों.

पिछले एक वर्ष में रूसी अधिकारियों ने कई कार बम और अन्य विस्फोटक उपकरणों से जुड़े ऐसे हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, जिनके पीछे यूक्रेन का हाथ होने का आरोप लगाया जाता है. इसी साल 25 अप्रैल को मॉस्को क्षेत्र में कार विस्फोट में रूसी लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की मौत हो गई थी.

इस बीच, यूक्रेन ने रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में स्थित एक हीलियम उत्पादन प्लांट पर ड्रोन हमले किए हैं. यह संयंत्र रूस का एकमात्र हीलियम उत्पादक है, जिसका उपयोग रॉकेट निर्माण, अंतरिक्ष और विमानन उद्योग में किया जाता है. स्थानीय लोगों ने संयंत्र के पास ड्रोन उड़ने और धमाकों की आवाजें सुनने की पुष्टि की.

रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, रविवार रात से सोमवार सुबह तक एयर डिफेंस बलों ने कुल 39 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. इनमें से 32 रात में और सात सुबह नष्ट किए गए. इनमें सात बेलगोरोद, पांच ब्रायंस्क, पांच कालुगा, चार क्रीमिया, दो ओरियोल, दो कुर्स्क, दो वोरोनेझ, दो रियाजन, दो मॉस्को और एक-तुला क्षेत्र में गिराए गए.

निझनी नोवगोरोद क्षेत्र में हुए ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि राजधानी की ओर आ रहे सात ड्रोन मार गिराए गए और मलबे वाले स्थान पर राहत दल काम कर रहे हैं.