'दाएं जाएं या बाएं?' ...ताकि रूसी दुश्मन हो जाए कन्फ्यूज, यूक्रेन की कंपनी ने हटा दिए सभी 'रोड साइन'

समाचार एजेंसी Reuters के मुताबिक, कंपनी उक्रावतोडोर ने शुक्रवार देर रात एक फेसबुक अपडेट में कहा, "दुश्मन के पास खराब संचार हो, वे इलाके में नेविगेट नहीं कर सकें." इसलिए "आइए हम उन्हें सीधे नरक में जाने में मदद करें."

कंपनी ने एक मानक सड़क चिह्न को संपादित करते हुए उसकी तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें आस-पास के शहरों की दिशाओं को गालियों से बदल दिया गया है उसकी जगह लिख दिया है "Go f*** yourself", "Go f*** yourself again" and "Go f*** yourself वापस रूस जाओ."

रूसी हमलों के बीच Elon Musk ने यूक्रेन का अनुरोध कबूला, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरू

बता दें कि आज यूक्रेन पर रूसी हमले का चौथा दिन है. इस बीच, यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले को नाकाम करने के यूक्रेनी सरकार के दावे के बाद रूस ने सेना को राजधानी पर चौतरफा हमला करने का कथित आदेश दिया है. यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने कीव पर हमले के रूसी सेना के प्रयास को नाकाम कर दिया है. लेकिन राजधानी में तोड़फोड़ करने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले तत्व घुस आए हैं.

कीव पर रूसी हमले तेज, US समेत पश्चिमी देशों ने बढ़ाई यूक्रेन को हथियारों की सप्लाय: 10 बड़ी बातें

रूसी सेना ने शनिवार को तीसरे दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर आर्टिलरी और क्रूज मिसाइलें दागीं, लेकिन यूक्रेन का राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि राजधानी कीव यूक्रेन के हाथों में ही है.

वीडियो: Russia-Ukraine Crisis: जब सड़क पर आ रही कार को मिलिट्री टैंक ने रौंदा....- VIDEO