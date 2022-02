Russia ने Ukraine में 'हत्याओं का फरमान' हमले से पहले ही किया तैयार, US का दावा

Russia पर US ने UN में एक और गंभीर आरोप लगाया है

रूस (Russia) ने उन यूक्रेनियों (Ukrainian) की पहचान कर ली है जिन्हें यूक्रेन पर हमले की सूरत में या तो "मारा जाना है या कैंपों में भेजा जाना है" (To be killed or sent to camps). अमेरिका (US) ने संयुक्त राष्ट्र (UN) को चेतावनी देते हुए यह दावा किया है. अमेरिका का कहा है कि उसे विश्वस्नीय सूत्रों से यह सूचना मिली है. अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख को भेजे पत्र में यह रूस पर यह गंभीर आरोप लगाया है. समाचार एजेंसी AFP को रविवार को इस पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई.