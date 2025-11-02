वो लंबा चाकू लेकर आया था... ब्रिटेन में ट्रेन के अंदर लोगों पर हमला, टॉयलेट में छिपे थे लोग- 9 की हालत गंभीर

यूनाइटेड किंगडम में एक ट्रेन के अंदर लोगों पर चाकुओं से हमला किया गया है. पूर्वी इंग्लैंड के कैंब्रिजशायर में एक ट्रेन में चाकूबाजी की घटना के बाद "कई लोगों" को अस्पताल ले जाया गया, "बड़े पैमाने पर" एम्बुलेंस और पुलिस जैसी आपातकालीन प्रतिक्रिया जुटाई गई है. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का कहना है कि ट्रेन में चाकूबाजी के हमले के बाद 10 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 9 लोगों को जानलेवा चोटें आईं. वहीं एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की पुलिस ने कहा कि उसने इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है, "हम वर्तमान में हंटिंगडन जाने वाली ट्रेन में हुई एक घटना पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जहां कई लोगों को चाकू मार दिया गया है." उन्होंने कहा, "दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है". वहीं कैंब्रिजशायर पुलिस ने कहा, "कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है."

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक गवाह ने एक आदमी को बड़े चाकू के साथ देखा था. उसने द टाइम्स अखबार को बताया कि "हर जगह खून था," लोग जान बचाने के लिए टॉयलेट में छिप गए थे. यात्री भागने की कोशिश में एक-दूसरे पर गिर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शी ने द टाइम्स को बताया कि उन्होंने "कुछ लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि हम (आपसे) प्यार करते हैं".

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि यह "भयावह" घटना "गहराई से चिंताजनक" है. स्टार्मर ने एक्स पर एक बयान में कहा, "मेरी संवेदनाएं उन सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं, और उनकी प्रतिक्रिया के लिए आपातकालीन सेवाओं को मेरा धन्यवाद." स्टार्मर ने कहा, "क्षेत्र में किसी को भी पुलिस की सलाह का पालन करना चाहिए." जबकि यूके के गृह मंत्री शबाना महमूद ने पुष्टि की कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

ब्रिटेन में बढ़ रही चाकूबाजी

आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इंग्लैंड और वेल्स में चाकू से जुड़े अपराध 2011 से लगातार बढ़ रहा है. ब्रिटेन में दुनिया में बंदूकों पर सबसे सख्त नियंत्रण है और लोग अपराध के लिए चाकू का सहारा लेते हैं. बड़े पैमाने पर चाकूबाजी के अपराध को पीएम स्टार्मर द्वारा "राष्ट्रीय संकट" करार दिया गया है. उनकी लेबर सरकार ने इनके इस्तेमाल पर लगाम लगाने की कोशिश की है.

आंतरिक मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि एक दशक के भीतर चाकू अपराध को आधा करने के सरकारी प्रयासों के तहत इंग्लैंड और वेल्स में लगभग 60,000 ब्लेड या तो "जब्त किए गए या आत्मसमर्पण" किए गए हैं. सार्वजनिक रूप से चाकू ले जाने पर आपको पहले से ही चार साल तक की जेल हो सकती है, और सरकार ने कहा कि पिछले साल चाकू से हत्या की घटनाओं में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है.