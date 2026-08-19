ईरान ने मिसाइल हमले से किया इनकार, UAE ने फिर भी बंद किया सारा कारोबार... कौन रच रहा जंग की साजिश?

ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच तनाव चरम पर है. UAE ने ईरान पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया और फिर मंगलवार को ऐलान किया कि उसने ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार और आर्थिक लेन-देन रोक दिए हैं. एक तरफ ईरान हमलों के इन आरोपों को झूठा बता रहा है. तो दूसरी तरफ UAE के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि "क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान के साथ सभी व्यापार, कारोबारी लेन-देन और वित्तीय लेन-देन को अगले आदेश तक रोक दिया गया है."

UAE में बज उठे सायरन, ईरान ने किया इनकार

UAE की ओर से यह बयान आने से करीब दो घंटे पहले यहां के लोगों के फोन पर एक अलर्ट आया था. इसमें “संभावित मिसाइल हमले के खतरे” की चेतावनी दी गई थी. UAE के गृह मंत्रालय ने फोन पर भेजे गए अलर्ट में कहा, “मौजूदा स्थिति और संभावित मिसाइल खतरे को देखते हुए तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाएं और सबसे नजदीकी सुरक्षित इमारत में शरण लें.” यह अलर्ट कुछ ही समय बाद हटा लिया गया.

UAE के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से देश की ओर दागी गईं दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और बताया कि दोनों मिसाइलें समुद्र में गिरीं. UAE के रक्षा मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, "पहली मिसाइल देश की समुद्री सीमा के बाहर गिरी, जबकि दूसरी मिसाइल समुद्री सीमा के भीतर गिरी."

जून में आए एक गलत अलर्ट और जुलाई में आए एक अलर्ट के बाद यह पहली ऐसी चेतावनी थी. जुलाई वाला हमला आखिरकार UAE की सीमा के अंदर नहीं पहुंचा था. इससे पहले UAE में मिसाइल हमले की आखिरी चेतावनी मई की शुरुआत में जारी हुई थी. पिछले कुछ हफ्तों में UAE की सरकारी तेल कंपनी ADNOC के टैंकरों को बार-बार निशाना बनाया गया है.

ईरान ने UAE के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसने कोई मिसाइल दागी थी. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इन आरोपों को अच्छे पड़ोसी होने के सिद्धांत के खिलाफ और क्षेत्र में भरोसा कायम करने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह बताया. ईरानी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान के अनुसार, बघाई ने UAE के दावे को "पूरी तरह से खारिज" किया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर लगाए गए आरोपों पर खेद जताया.

बघाई ने कहा, "यह व्यवहार अच्छे पड़ोसी होने के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे क्षेत्रीय देशों के बीच भरोसा मजबूत करने तथा क्षेत्र में असुरक्षा को बढ़ने से रोकने की चल रही कोशिशों में बाधा आती है."

समझौता और फिर समझौता खत्म

बता दें कि 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद, ईरान के हमलों का सबसे ज्यादा असर UAE पर पड़ा था. ईरान ने UAE की तरफ करीब 3,000 मिसाइलें और ड्रोन भेजे थे. यह संख्या क्षेत्र के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा थी. इसके बाद जून में UAE और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) लागू हुआ था. बाद में यह समझौता खत्म हो गया. इस समझौते के लागू रहने के दौरान UAE ने किसी हमले की जानकारी नहीं दी थी, जबकि खाड़ी के दूसरे देशों पर हमले जारी रहे थे.

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