विज्ञापन
विशेष लिंक

कतर की पहल पर अमेरिका फिलहाल युद्ध रोकने पर सहमत, ईरान ने दी 'बदला' लेने की धमकी: रिपोर्ट

ट्रंप कह चुके हैं कि वो ईरान के किल लिस्ट में टॉप पर हैं. अब ईरान के सबसे टॉप कमांडर ने खामेनेई की मौत का बदला लेने की बात कही है. ऐसे में अमेरिका-ईरान युद्ध तेज होने को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं.मगर कतर लगातार अमेरिका और ईरान के टच में है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
कतर की पहल पर अमेरिका फिलहाल युद्ध रोकने पर सहमत, ईरान ने दी 'बदला' लेने की धमकी: रिपोर्ट
अमेरिका के फिर से हमले के बाद ईरान में सुरक्षा कड़ी कर गई है. (फोटो क्रेडिट-AFP)
  • अमेरिका और ईरान के बीच दो दिनों तक चले संघर्ष के बाद मध्य पूर्व में शांति स्थापित हुई है और बातचीत जारी है
  • अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में अनिश्चितता बढ़ी है
  • ईरान में अमेरिका के प्रति गहरी दुश्मनी के कारण भरोसे की कमी बातचीत की सफलता में बड़ी बाधा बनी हुई है
क्या 18 जुलाई को होने वाली बातचीत अब रद्द हो गई है?

कतर की पहल पर अमेरिका और ईरान के बीच दो दिनों तक चले घातक हमलों के बाद मध्य पूर्व में बंदूकें शांत हो गई हैं. अमेरिका के एक अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि वाशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है और तकनीकी बातचीत जारी है. सीएनएन ने भी ऐसा ही दावा किया है. हालांकि, इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कब और कहां होगी.

क्या 18 जुलाई को बात होगी

कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि बातचीत का अगला दौर 18 जुलाई को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में बार-बार सैन्य झड़पें हुई हैं और ईरानियों ने अमेरिकियों पर संघर्ष-विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. अब अमेरिकियों ने ईरान का तेल बेचने का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है. इसलिए, यह कहना मुश्किल है कि बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं

मिलिट्री एनालिस्ट एलेक्स अल्फिर्राज शीर्स का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पूरी तरह से अविश्वास की है. उन्होंने अल जजीरा से कहा, "मुझे लगता है कि इन बातचीत से बहुत कम नतीजा निकलेगा. मुझे लगता है कि कई मायनों में ये बातचीत लगभग दिखावटी हैं और जब तक भरोसा और विश्वास बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं होती, तब तक मौजूदा हालात में इन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा."

अल्फिर्राज शीर्स ने बताया कि बातचीत के दौरान अब तक दो बार अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया है और भारी नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ईरान की सरकार के मन में अमेरिका के प्रति जो दुश्मनी है, वह बहुत गहरी है और काफी हद तक पूरी तरह से जायज है. इसलिए ईरान में मतभेद असल में इसी बात को लेकर हैं. असल मुद्दा यह है कि क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है, क्या वह वास्तव में अपने किए गए किसी भी वादे को पूरा कर सकता है."

ईरानी टॉप कमांडर की धमकी

शीर्स की बात इसलिए भी सच लगती है कि IRGC के टॉप कमांडर ने बृहस्पतिवार फिर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया है और कहा है कि इसे "इतिहास की यादों से मिटाया नहीं जा सकेगा". ब्रिगेडियर-जनरल अहमद वाहिदी ने "न्याय पूरी तरह से सुनिश्चित करने और अपराधियों, खासकर बच्चों की हत्या करने वाली अमेरिकी सेना को माकूल जवाब देने" की बात कही. 

सिपाह समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरान के टॉप कमांडर वाहिदी ने एक बयान में कहा, "अमेरिका के अपराधी नेताओं और इस्लामिक क्रांति व रेजिस्टेंस फ्रंट के सभी दुश्मनों को यह जान लेना चाहिए कि इस दिव्य नेता की कायरतापूर्ण हत्या करके वे कभी भी... प्रतिरोध के झंडे को नीचे नहीं गिरा पाएंगे. शहीदों का बदला लेना और दोषियों को सजा देना... एक पक्की, जायज और कभी न भूलने वाली मांग बनी रहेगी." 

यह भी पढ़ें-

बिहार के सीतामढ़ी से सटे नेपाल के लोग आखिर पीएम बालेन शाह का पुतला क्यों जला रहे?

इथेनॉल पर SC पहुंची याचिका- पेट्रोल में मिलावट की जानकारी और पुरानी गाड़ियों को राहत की मांग

बांग्लादेशी डिप्लोमेट को भारत के नक्शे पर खरी-खरी सुनाने वाली पूजा झा कौन? बचपन से रही हैं फाइटर, देखें VIDEO

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iran US War, Iran US War Ceasefire, Iran Us War Update Today, Iran Us War News, Iran America Diplomacy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com