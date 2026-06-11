तकनीकी गड़बड़ी या कुछ और... पेंटागन में किस वजह से लगाई गई थी इमरजेंसी, जान लीजिए पूरा मामला

सूत्रों के मुताबिक, पेंटागन में हुआ लॉकडाउन और निकासी एक गलत अलार्म के कारण हुई थी. शुरुआत में खतरनाक पदार्थ की आशंका के चलते इमारत के कई हिस्सों को बंद कर दिया गया और लोगों को बाहर निकाल दिया गया था. हालांकि, बाद में पता चला कि यह एक झूठी चेतावनी थी. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि सिस्टम ने वायु गुणवत्ता से जुड़ी समस्या का संकेत दिया था, जिसके चलते एहतियाती तौर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए. उन्होंने कहा कि राहत दल मौके पर तैनात किए गए थे और सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई.

इमारत के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई

CNN की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन में संदिग्ध स्थिति के चलते दूसरी से 5वीं मंजिल (कुछ रिपोर्टों में चौथे से 7वें मंजिल) तक के कई हिस्सों को एहतियातन सील कर दिया गया था. इमारत के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिसकर्मी गैस मास्क व रासायनिक सुरक्षा उपकरण पहने नजर आए.

पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी की हाजमैट (खतरनाक सामग्री) टीम ने अर्लिंग्टन काउंटी फायर विभाग के साथ मिलकर हालात को संभाला. आर्लिंग्टन फायर एंड ईएमएस ने भी पुष्टि की कि उसकी हाजमैट टीम मौके पर सक्रिय थी. हालांकि, बाद में सामने आया कि जिस “खतरनाक पदार्थ” की आशंका के चलते लॉकडाउन और निकासी की गई थी, वह दरअसल एक झूठा अलार्म निकला.

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