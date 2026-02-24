विज्ञापन
डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, अमेर‍िका को लूटने वाले रहें तैयार, टैर‍िफ के ल‍िए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेडिंग पार्टनर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी देश जो इस ‘हास्यास्पद’ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खेल खेलने की कोशिश करेगा.

  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को एक ऐसा हथियार बना लिया है, जिसे वे जब चाहे तब इस्तेमाल कर रहे हैं
  • सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के बाद भारत ने अपनी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की अमेरिका यात्रा टाली
  • ट्रंप ने ट्रेडिंग पार्टनर्स को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका को लूटने वाले देशों को सख्त टैरिफ झेलने होंगे
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को ऐसा हथियार बना लिया है, जिसको वो जब चाहे जैसे इस्तेमाल कर ले रहे हैं. टैरिफ की मार से दुनिया के कई देश त्राहिमाम कर रहे हैं. इस बीच ट्रंप ने खरीदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि टैरिफ लगाने के लिए उन्हें कांग्रेस से नई मंजूरी की आवश्यकता नहीं है. ट्रंप ने कहा कि जिन देशों ने दशकों तक अमेरिका को लूटा है, वे अब कहीं अधिक टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहें.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनिश्चितता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनके प्रशासन के दौरान लगाए गए टैरिफ को निरस्त किए जाने के बाद उत्पन्न अनिश्चितता के बीच भारत ने अपनी प्रस्तावित व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की वॉशिंगटन यात्रा टाल दी है.

ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का दावा

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “राष्ट्रपति के रूप में मुझे टैरिफ के लिए कांग्रेस के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है. इसकी मंजूरी पहले ही कई तरह से मिल चुकी है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के हास्यास्पद और खराब तरीके से तैयार किए गए फैसले से पुष्टि मिल गई है.”

ट्रेडिंग पार्टनर्स को कड़ा संदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेडिंग पार्टनर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी देश जो इस ‘हास्यास्पद' सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खेल खेलने की कोशिश करेगा. खासकर वे देश जिन्होंने वर्षों और दशकों तक अमेरिका को लूटा है. उन्हें हाल ही में बनी टैरिफ सहमति से कहीं अधिक और सख्त टैरिफ झेलना होगा.

व्हाइट हाउस की चुप्पी, बैक-चैनल जारी

हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “हम अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ पर्दे के पीछे काम करना जारी रखे हुए हैं.”

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा टली

यह बात तब आई जब भारत ने अपने ट्रेड डेलीगेशन का यूनाइटेड स्टेट्स दौरा टाल दिया है. यह निर्णय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के बाद लिया गया था, क्योंकि टैरिफ सिस्टम पर अनिश्चितता पैदा हो गई थी. योजना से परिचित एक सूत्र के अनुसार, भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच परामर्श के बाद यात्रा टालने का निर्णय लिया गया. फिलहाल प्रतिनिधिमंडल की नई यात्रा तिथि तय नहीं की गई है, क्योंकि अदालत के फैसले के बाद टैरिफ की स्थिति स्पष्ट नहीं है.

इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता टली

भारतीय डेलीगेशन को वाशिंगटन में एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करनी थी. प्रस्तावित व्यवस्था से भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम होने और अमेरिकी इंपोर्ट में बढ़ोतरी होने की उम्मीद थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
