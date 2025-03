जब डोलने लगा छत पर बना स्विमिंग पूल... थाईलैंड भूकंप रौंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Thailand Earthquake: म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से अभी तक लोग खौफ में हैं. यहां जब धरती जोर-जोर से हिली, तो लोग कांप उठे. म्यांमार थाईलैंड भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. भूकंप के कारण अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. भूकंप के दौरान के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्‍हें देख लोगों का दिल दहल जाए. ऐसा ही एक वीडियो मल्‍टी स्‍टोरी बिल्डिंग की छत पर बने स्विमिंग पूल का सामने आया है. जब भूकंप आया, तो स्विमिंग पूल में एक कपल लेटा हुआ था. भूकंप के कारण जब पूरी बिल्डिंग हिली, तो स्विमिंग पूल का पानी ऐसे हिल रहा था, जैसे किसी चलती कार में खुले बर्तन में रखा पानी झलकता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि भूकंप आने से पहले एक व्यक्ति पूल के किनारे आराम कर रहा था, जबकि एक जोड़ा पानी में इन्फ्लेटेबल लाउंजर पर तैर रहा था. भूकंप के आते ही पानी में लहरें उठने लगीं. कुछ ही सेकंड में ये लहरें काफी बड़ी हो गईं, जो पूल के किनारों पर तेज़ी से बह रही थीं. ऐसे में किनारे बैठे व्यक्ति ने कपल को बाहर निकलने के लिए तुरंत इशारा किया, जिससे जोड़ा अपनी फ्लोटी को छोड़कर तेज़ी से पूल के किनारे की ओर तैरने लगा.

The Athenee Hotel in Bangkok—its rooftop infinity pool matches the luxurious cityscape setting in the image, with reports of water spilling during the 7.7 magnitude earthquake on March 28, 2025, centered in Myanmar but felt strongly in Thailand. pic.twitter.com/QXE9dQnZsW