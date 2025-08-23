विज्ञापन
दक्षिण कोरिया ने फायर किए दुश्‍मन के सैनिकों पर वॉर्निंग शॉट्स, दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ी 

दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उसने वॉर्निंग शॉट्स फायर किए गए क्योंकि उत्तर कोरिया के सैनिक अज्ञात निर्माण कार्य करते हुए कुछ समय के लिए सीमा रेखा पार कर गए थे.

  • दक्षिण कोरिया ने सीमा पार करने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों को रोकने के लिए वॉर्निंग शॉट्स फायर किए थे.
  • उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की इस कार्रवाई को गंभीर उकसावे वाला कदम बताया और कड़ी आलोचना की.
  • दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि सैनिक बिना किसी घटना के वापस उत्तर कोरियाई क्षेत्र में लौट गए थे.
सियोल:

दक्षिण और उत्तर कोरिया में एक बार फिर से तनाव की स्थिति है. उत्तर कोरिया की तरफ से दक्षिणी कोरियाई सैनिकों को वॉर्निंग दी गई है. दरअसल दक्षिण कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया की तरफ कुछ वॉर्निंग शॉट्स फायर किए गए थे. उत्तर कोरिया ने इस कार्रवाई को 'गंभीर उकसावे' वाला कदम करार दिया है. नॉर्थ कोरिया पीपुल्स आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ को जोंग चोल ने कहा कि मंगलवार को हुई गोलीबारी के समय दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिक समुद्री सैन्य अभ्यास में कर रहे थे. उन्होंने दक्षिण कोरिया पर जानबूझकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया. 

क्‍यों हुई फायरिंग 

को के बयान के कुछ ही देर बाद दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उसने मंगलवार दोपहर को इसलिए वॉर्निंग शॉट्स फायर किए गए क्योंकि उत्तर कोरिया के सैनिक अज्ञात निर्माण कार्य करते हुए संक्षिप्त समयावधि के लिए सीमा रेखा पार कर गए थे. दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा कि सैनिक वापस उत्तर कोरियाई क्षेत्र में लौट गए. सेना ने कहा कि इस दौरान कोई घटना नहीं हुई और उत्तर कोरिया ने जवाबी गोलीबारी नहीं की. उत्तर कोरियाई सैनिक बढ़ते तनाव के बीच सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए टैंक रोधी अवरोधों का निर्माण कर रहे हैं. इसके अलावा वे बारूदी सुरंगें बिछाने समेत दूसरे कार्य भी कर रहे हैं. 

नहीं हुई जवाबी गोलीबारी 

को ने एक बयान में कहा, 'दक्षिणी सीमा के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कमांडिंग अधिकारी के रूप में, मैं दृढ़ता से मांग करता हूं कि वह (दक्षिण कोरिया) खतरनाक उकसावे को तुरंत रोके. वह दक्षिणी सीमा पर किलेबंदी परियोजना के बहाने तनाव बढ़ाना चाहता है. यह परियोजना हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक है.' दक्षिण की सेना ने कहा कि सैनिक बिना किसी घटना के उत्तर कोरियाई क्षेत्र में लौट आए और उत्तर कोरिया ने भी जवाबी गोलीबारी नहीं की. 

अमेरिका को दी थी जानकारी 

हाल के महीनों में, दक्षिण कोरिया की सेना ने बॉर्डर पार करने पर उत्तर कोरियाई सैनिकों को खदेड़ने के लिए कभी-कभी लाउडस्पीकर से चेतावनी दी है और गोलियां चलाई हैं. इन घटनाओं को मोटे तौर पर अचानक होने वाली घटना माना गया है क्योंकि उत्तर कोरिया के सैनिक बढ़ते तनाव के बीच सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टैंक-रोधी अवरोध बना रहे थे, बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे और अन्य कार्य कर रहे थे.  को ने कहा कि उत्तर कोरिया ने आकस्मिक झड़पों को रोकने के लिए 25 जून और 18 जुलाई को सीमा कार्य की अपनी योजनाओं के बारे में दक्षिण में अमेरिकी बलों को सूचित कर दिया था. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
