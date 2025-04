कई वाहन डूबे, घर क्षतिग्रस्त... अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही, अब बाढ़ की चेतावनी

अमेरिका के मध्य-पश्चिम और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में भीषण तूफान ने व्यापक तबाही मचाई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. तूफान के कारण घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए. मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है.

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने अमेरिका के दक्षिण और मध्य-पश्चिम में बाढ़ की चेतावनी जारी की है, क्योंकि एक शक्तिशाली बवंडर ने टेक्सास से मिशिगन तक देश को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है. लगभग 15 मिलियन लोग ओहायो से मिसिसिपी तक तूफान की चपेट में हैं, जिनमें नैशविले, टेनेसी और ट्यूपेलो, मिसिसिपी के लोग भी शामिल हैं. लगभग 6 मिलियन लोग सीधे तूफान की चपेट में हैं.

