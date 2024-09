US: जॉर्जिया के हाईस्कूल में हुई फायरिंग, 4 लोगों की मौत, पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार

अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय समयानुसार बुधवार को एक हाईस्कूल में गोलीबारी हुई. हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है. 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी स्कूली छात्र हो सकता है. अभी तक गिरफ्तार हुए शख्स की पहचान नहीं हो पाई है.

जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन GBI ने न्यूज एजेंसी AFP को ये जानकारी दी. रिपोर्ट के मुताबिक, ये स्कूल अटलांटा के नॉर्थईस्ट से 45 मील (70 किलोमीटर) दूर विंडर में स्थित है. GBI ने बताया कि लॉ इंफोर्समेंट को भी बुला लिया गया है. GBI ने लोगों से अपील की है कि जब तक हालात सामान्य न हो, तब तक स्कूल की तरफ न आएं.

रिपोर्ट के मुताबिक, बैरी काउंटी में अपालाची हाई स्कूल में गोलीबारी हुई. प्रशासन ने बैरी काउंटी जिले के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है. जगह-जगह पुलिस तैनात किए गए हैं. पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं. बैरी काउंटी के शेरिफ जूड स्मिथ ने बताया कि अभिभावकों से छात्रों के ले जाने के लिए कहा गया है. एतिहातन आसपास के इलाकों से भी लोगों को हटाया जा रहा है.

जॉर्जिया के गवर्नर ने की तुरंत राहत मुहैया कराने की मांग

जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने राज्य की एजेंसियों को तुरंत राहत मुहैया कराने के लिए कहा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, "मैं जॉर्जिया के सभी निवासियों से अनुरोध करता हूं कि मेरे परिवार के साथ जुड़कर स्कूल में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें. हम यथास्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहें हैं."



I have directed all available state resources to respond to the incident at Apalachee High School and urge all Georgians to join my family in praying for the safety of those in our classrooms, both in Barrow County and across the state. (1/2)