विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस आज अमेरिका में बैठेंगे एक साथ, 7 साल पहले हुई पत्रकार खशोगी की हत्या भुला दी गई?

Saudi Crown Prince and Donald Trump Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अब अमेरिका सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचेगा. दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर मुहर भी लग सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस आज अमेरिका में बैठेंगे एक साथ, 7 साल पहले हुई पत्रकार खशोगी की हत्या भुला दी गई?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में बैठक होगी
  • डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत करेंगे
  • 7 साल पहले हुई जमाल खशोगी की हत्या से अमेरिका-सऊदी संबंधों में आई खटास अब धीरे-धीरे सुधर रही है
  • ट्रंप क्राउन प्रिंस को मध्य पूर्व में भविष्य के अहम प्लेयर के रूप में मानते हैं और उन्हें करीब रखना चाहते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार, 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Saudi Crown Prince and Donald Trump Meeting) का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. क्राउन प्रिंस का यह दौरा अपने आप में खास है क्योंकि सऊदी एजेंटों द्वारा वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हत्या के बाद पहली बार सऊदी अरब के वास्तविक नेता व्हाइट हाउस की यात्रा करेंगे.

सऊदी के शासक वर्ग के कट्टर आलोचक खशोगी को निशाना बनाकर किए गए ऑपरेशन से अमेरिका-सऊदी संबंधों में खटास आ गई थी. अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह पाया था कि दरअसलर प्रिंस मोहम्मद ने ही संभवतः अपने एजेंटों को इस हत्या के लिए निर्देश दिया था. लेकिन सात साल बाद रिश्ते पर छाए काले बादल छंट गए हैं.

करीब आ गए हैं अमेरिका और सऊदी

अब कहानी अलग है. डोनाल्ड ट्रंप और 40 वर्षीय क्राउन प्रिंस के रिश्ते अब खास हो गए हैं. ट्रंप आने वाले दशकों में मिडिल ईस्ट को आकार देने में क्राउन प्रिंस को एक ऐसा प्लेयर मानते हैं जिसे इग्नोर करना संभव नहीं है, उसे ट्रंप अपने एकदम करीब रखना चाहते हैं. प्रिंस मोहम्मद ने अपनी ओर से सऊदी नागरिक और अमेरिका के वर्जीनिया निवासी खशोगी की हत्या में किसी तरह से हाथ होने से इनकार किया है.

हालांकि खशोगी की हत्या का मामला आज के वक्त में पीछे चला गया है. अब जब व्हाइट हाउस में दोनों नेता बैठेंगे तो अरबों डॉलर के डील का खुलासा करेंगे और अस्थिर मिडिल ईस्ट में आगे की मुश्किल राह पर चर्चा करने के लिए सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे. वे साथ में व्हाइट हाउस में डिनर करेंगे, जिसका आयोजन क्राउन प्रिंस के सम्मान में ट्रंप की पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप द्वारा किया जाएगा.

अमेरिका सऊदी को बेचेगा F-35 फाइटर जेट, न्यूक्लियर डील पर भी लग सकती है मुहर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अब अमेरिका सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचेगा. ट्रंप ने यह ऐलान क्राउन प्रिंस के व्हाइट हाउस दौरे से ठीक एक दिन पहले किया. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वाशिंगटन बैठक में रियाद को यह घातक फाइटर जेट बेचने पर सहमत होगा, तो उन्होंने मीडिया से कहा, "हम ऐसा करेंगे. हम F-35 बेचेंगे.. वे (सऊदी) एक महान सहयोगी रहे हैं."

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने कहा कि ट्रंप और साऊदी क्राउन प्रिंस एक नागरिक परमाणु सहयोग (सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन) के फ्रेमवर्क पर भी एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. 

यह भी पढ़ें: सऊदी को सबसे घातक फाइटर जेट देगा अमेरिका, एक साथ ईरान और इजरायल को वॉर्निंग मैसेज दे रहे ट्रंप?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, US Saudi Arabia Ties, Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman
Get App for Better Experience
Install Now