रूस में PM मोदी का चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग से बढ़कर हुआ स्वागत, जानें क्यों स्पेशल है यह 'ग्रैंड वेलकम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं. रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचने पर सोमवार वनुकोवो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पीएम मोदी की दो दिवसीय रूस यात्रा के कार्यक्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रात्रिभोज, भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत और 22वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन शामिल है, जहां दोनों देशों के नेता वैश्विक हित के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

ऐसे में जिस बात ने दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वह यह कि रूस आगमन के दौरान पीएम मोदी को दिया गया 'गार्ड ऑफ ऑनर' और उनका वहां हुआ भव्य स्वागत. पीएम मोदी का स्वागत रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने किया. वह भारतीय पीएम के साथ हवाई अड्डे से होटल तक एक ही कार में गए.

