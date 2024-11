रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना, 10 लाख लोगों के घरों में बत्ती गुल, अब पुतिन ने दी नई धमकी

कीव/मॉस्को. रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से ज्यादा वक्त से चली आ रही जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है. रूस ने गुरुवार को 188 मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया. इससे देश में ऊर्जा के करीब सभी सोर्सेस तबाह हो गए हैं. न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय यूक्रेन में करीब 10 लाख लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ रहा है. बता दें कि अभी यूरोप में भयंकर ठंड पड़ती है. यूक्रेन में पारा 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है. ऐसे में बिना बिजली के लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में बड़े पावर सेंटरों पर नई हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने की धमकी दी है. AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशेंको ने कहा, "यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहे हैं. इस वजह से नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर ने इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू कर दी है. कीव, ओडेसा, निप्रो और डोनेट्स्क में बिजली सप्लाई में मुश्किल हो रही है."

