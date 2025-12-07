653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से दहला यूक्रेन, रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, बिजलीघरों को बनाया निशाना

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चार सालों से लगातार जारी है और हर रोज भीषण तबाही हो रही है. शनिवार की रात को रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की जैसे बारिश ही कर दी. रूस ने यूक्रेन पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसके बाद देश भर में हवाई हमलों को लेकर चेतावनी दी गई है. हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने ज्‍यादा ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया. खास बात है कि रूस ने यूक्रेन के सशस्त्र सेना दिवस के मौके पर यह हमले किए हैं.

रूस के इन भीषण हमलों के बाद यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि बड़े पैमाने पर हमले को निष्‍क्रिय कर दिया गया. उन्‍होंने कहा कि 585 ड्रोन को मार गिराया गया और 30 मिसाइलों को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया. यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री इगोर क्लिमेंका ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसमें आठ लोग घायल हुए हैं. इनमें से तीन लोग कीव इलाके में घायल हुए हैं.

ऊर्जा ढांचों को बनाया निशाना: जेलेंस्‍की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्‍की ने कहा कि रूस के हमलों में मुख्‍य रूप से ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया. उन्होंने यह भी बताया कि एक ड्रोन हमले में कीव के फास्टिव शहर में रेलवे स्टेशन जलकर खाक हो गया.

वहीं यूक्रेन के नेशनल एनर्जी ऑपरेटर उक्रेनेर्गो ने टेलीग्राम पर लिखा कि रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में बिजलीघरों और अन्य ऊर्जा ढांचों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया.

116 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराने का दावा

उधर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस ने रूस के इलाके में 116 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है. रूसी टेलीग्राम समाचार चैनल एस्ट्रा ने कहा कि यूक्रेन ने रूस की रियाजान ऑयल रिफाइनी पर हमला किया. उन्‍होंने कुछ फुटेज साझा किए हैं, जिनमें रिफाइनरी में आग लगती और धुएं का गुबार उठता नजर आता है.

उधर, रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच तीन दिनों तक चली बातचीत में शनिवार को कोई ठोस सफलता नहीं मिली. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति की दिशा में आगे बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई. जेलेंस्‍की ने कहा कि उन्होंने फ्लोरिडा में बैठक के तीसरे दिन अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बेहद ठोस और रचनात्मक बातचीत में अपने वार्ताकारों के साथ भाग लिया.