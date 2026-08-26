न्यूयॉर्क में RSS प्रमुख भागवत के कार्यक्रम के विरोध पर भड़की अमेरिकी सिंगर, ममदानी को बताया एंटी मोदी-BJP

- न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम पर विरोध जताया था
- अब अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने भागवत के विरोधियों पर मोदी और बीजेपी विरोधी होने का आरोप लगाया है
- मैरी मिलबेन ने ममदानी और दूसरे आलोचकों से कहा कि इतना ही है तो MSG किराए पर लें और मोदी विरोधी अपनी रैली करें
RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे और न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन (MSG) में उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. इस कार्यक्रम के विरोध में उठते आवाजों में एक नया और प्रमुख नाम न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी का जुड़ गया है. लेकिन अब अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने आलोचकों, खासकर ममदानी पर निशाना साधा है. अफ्रीकी-अमेरिकी सिंगर मिलबेन ने आरोप लगाया कि भागवत के विरोधी सिर्फ इसलिए कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ हैं.
मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "ममदानी और ये सभी समाजवादी लोग मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोधी हैं." भागवत के विरोधियों की राजनीतिक सोच पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा, "ये लोग समाजवाद की सोच रखते हैं, इसलिए वे पूंजीवाद (कैपिटलिज्म) को नहीं समझते."
उन्होंने आगे कहा, "MSGजी समाजवादियों की बातों के हिसाब से नहीं चलता. वह पूंजीवाद के हिसाब से चलता है. इसलिए यह कार्यक्रम होगा."
Mamdani and all these socialist nuts are opposing the Madison Square Garden (MSG) event featuring Mohan Bhagwat because they oppose PM @narendramodi and the @BJP4India. That's pretty clear. Given these nuts subscribe to the ideology of socialism, they don't understand capitalism.… pic.twitter.com/RFIK4HKoDW— Mary Millben (@MaryMillben) August 26, 2026
41 साल की मिलबेन ने 2023 में वॉशिंगटन के रॉनल्ड रीगन बिल्डिंग में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले भारत का राष्ट्रगान गाया था. उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर और "समाजवादियों की पूरी टोली" को सलाह देते हुए कहा कि वे "पूंजीवादी बनें, पैसा जुटाएं, MSG किराए पर लें और मोदी विरोधी अपनी रैली करें."
न्यूयॉर्क में RSS का कार्यक्रम
कार्यक्रम की वेबसाइट के अनुसार, RSS प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम में भाषण देंगे. वेबसाइट के मुताबिक, 29 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम का नाम "यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन" है. इसमें अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को एक साथ लाने की बात कही गई है. कार्यक्रम के आयोजक- अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग ने कहा है कि इसे कई हिंदू-अमेरिकी संगठनों का समर्थन मिला है. उनका कहना है कि कार्यक्रम का मकसद साझा विरासत और अलग-अलग धर्मों के बीच एकता को बढ़ावा देना है.
कार्यक्रम का विरोध
कई स्थानीय संगठनों ने मोहन भागवत की मौजूदगी और RSS के इतिहास को लेकर कार्यक्रम के आयोजकों की आलोचना की है. जोहरान ममदानी भी कार्यक्रम के आलोचकों में शामिल हैं. उन्होंने कहा है कि वह इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते. जब ममदानी से पूछा गया कि क्या कार्यक्रम रद्द किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा, "मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि शहर के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार है या नहीं."
बता दें कि ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय-अमेरिकी मेयर हैं. उन्होंने कहा, "मेरे परिवार ने मुझे भारत के बारे में जो बताया और जिस भारत को मैं बचपन से अच्छी तरह जानता हूं, वह एक ऐसा देश था जहां अलग-अलग समुदायों के लोग साथ रहते हैं. वह एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य था, जो भारत से जुड़े हर व्यक्ति को अपना मानता था. इसलिए ऐसे आंदोलन का बढ़ना बेहद परेशान करने वाला है, जिसकी सोच कुछ लोगों को देश से बाहर रखने पर आधारित है."
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