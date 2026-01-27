VIDEO: ये रोबोट है या इंसान? अमेरिका का बनाया 'करिश्मा' हिला देगा दिमाग

रोबोट क्या हमारे घर का हिस्सा बन जाएंगे? अमेरिका के मैनहट्टन के एक कार्यालय में घूमते हुए स्प्राउट नाम का नया रोबोट अपने सिर को हिलाता है. विंडशील्ड वाइपर जैसी अपनी भौंहें उठाता है और अपने ग्रिपर्स से हाथ मिलाने की पेशकश करता है. यह टेस्ला जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए चिकने और डरावने दिखने वाले रोबोटों से बिल्कुल अलग दिखता है. एपी के अनुसार, स्प्राउट स्मार्ट दिखता है. एक 5 साल का बच्चा इस रोबोट से आराम से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है. ये जो 3.5 फीट (1 मीटर) लंबा है और इसकी मशीन को हल्के हरे रंग के मुलायम, गद्देदार किसी चीज से ढका हुआ है.

वैज्ञानिक कैसे ऐसा सोच लेते हैं

दो साल के गुप्त रिसर्च के बाद गुप्त स्टार्टअप फॉना रोबोटिक्स ने इसे विकसित किया है. स्प्राउट को मंगलवार को सार्वजनिक शुभारंभ घरों, स्कूलों और सामाजिक स्थानों पर काम करने वाले रोबोट के उद्देश्य से लॉन्च किया गया. यह रोबोट कई मायनों में अपनी तरह का पहला है. कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका में. एआई और रोबोट इंजीनियरिंग में तेजी से प्रगति ने अंततः ऐसी मशीनों का निर्माण संभव बना दिया है. इसे देखकर आपको कुछ-कुछ स्टार वार्स के ड्रॉइड्स और एनिमेशन स्टूडियो और बच्चों के साहित्य में कल्पना किए गए अन्य प्यारे से रोबोटिक साथियों की याद आ सकती है.

फॉना रोबोटिक्स के सह-संस्थापक और सीईओ रॉब कॉचरन ने कहा, "इस उद्योग में अधिकांश लोग उन विज्ञान कथाओं से प्रेरणा लेते हैं, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं. मुझे लगता है कि कुछ लोग 'वेस्टवर्ल्ड' और 'टर्मिनेटर' से प्रेरणा लेते हैं. हम वॉल-ई, ​​बेमैक्स और रोजी जेटसन से प्रेरणा लेते हैं."

मानव आकार के रोबोटों के व्यावसायीकरण के लिए आम धारणा यह है कि घरों में उपयोग के लिए तैयार होने से बहुत पहले ही उन्हें गोदामों या कारखानों में काम मिलना शुरू हो जाएगा. आज के दो सबसे प्रसिद्ध प्रोटोटाइपों के लिए यही मार्ग प्रस्तावित है: टेस्ला का ऑप्टिमस, जिसे सीईओ एलन मस्क कार निर्माण का भविष्य मानते हैं, और बोस्टन डायनेमिक्स का एटलस, जिसे मूल कंपनी हुंडई 2028 तक कार निर्माण में तैनात करने की योजना बना रही है.

कितनी है स्प्राउट की कीमत

फॉना इस चरण को छोड़कर एक बिल्कुल अलग ग्राहक वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है: रोबोट के शौकीन अन्य लोग. जिस तरह शुरुआती पर्सनल कंप्यूटरों और बाद में स्मार्टफोन ने नए गेम और एप्लिकेशन डिजाइन करने वाले डेवलपर्स की संस्कृति को जन्म दिया, उसी तरह स्प्राउट सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लेटफॉर्म है. इसकी कीमत खरीदारों को 50,000 डॉलर पड़ेगी.

चीन का यूनिट्री फेमस

यह वह कीमत है, जो कुछ विश्वविद्यालय रिसर्च लैब और टेक उद्यमी पहले से ही चीन की यूनिट्री पर खर्च कर रहे हैं. यूनिट्री एक हल्का मानव आकार का रोबोट बेचती है, जिसे अक्सर रोबोटिक्स सम्मेलनों और प्रतियोगिताओं में देखा जाता है. हालांकि, कई लोगों ने टैरिफ और सिक्योरिटी चिंताओं के कारण चीनी हार्डवेयर से परहेज किया है.

कोचरन का मानना ​​है कि फॉना डेवलपर प्लेटफॉर्म के रूप में सक्रिय रूप से रोबोट की शिपिंग करने वाली पहली अमेरिकी कंपनी है और उसने पहले मॉडल खुद डिलीवर किए हैं. शुरुआती ग्राहकों में डिज्नी और बोस्टन डायनेमिक्स शामिल हैं.

स्प्राउट का डांस तो देखिए

बोस्टन डायनेमिक्स के मुख्य रणनीति अधिकारी मार्क थीरमैन ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा, "आप इसे बॉक्स से निकालते ही तुरंत चलाना शुरू कर सकते हैं. उनके रोबोट को पहली बार देखकर आपको भविष्य की एक झलक मिलती है. और अगर आप गौर से देखें, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे रोबोट का लोगों के घरों में कितना स्वागत होगा."

Sprout, a 3 1/2-foot-tall humanoid from Fauna Robotics, debuts with a soft foam body, expressive moves and a friendly vibe. Built for human spaces, it's aimed at developers and labs. pic.twitter.com/zrIYoVtqie — The Associated Press (@AP) January 27, 2026

स्प्राउट भारी वस्तुएं नहीं उठा सकता, लेकिन यह ट्विस्ट या फ्लॉस डांस कर सकता है, खिलौना ब्लॉक या टेडी बियर पकड़ सकता है, या कुर्सी से उठकर न्यूयॉर्क शहर के फ्लैटिरॉन जिले में फाउना के मुख्यालय के लकड़ी के फर्श पर लंबी सैर कर सकता है. डांस कर सकता है.

गिरते-गिरते खुद को संभाल लिया

कॉकरन और सह-संस्थापक जोश मेरेल, जो कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं, ने सार्वजनिक लॉन्च से पहले जनवरी के मध्य में एसोसिएटेड प्रेस को रोबोट का प्रदर्शन दिखाया. फॉना के कर्मचारियों और एक एपी रिपोर्टर ने वीडियो गेम कंट्रोलर, फोन एप्लिकेशन और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग करके रोबोट को चलाया. स्प्राउट को कार्यालय का लेआउट भी अच्छी तरह से पता है, जिससे उसे किसी पूर्व निर्धारित कार्य पर भेजा जा सकता है, जैसे कि ब्रेक रूम के रेफ्रिजरेटर में रखे सामान की जांच करना.

यह ऊबड़-खाबड़ जमीन पर धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से चलता है. केवल एक बार यह लगभग गिरने ही वाला था, जब एक व्यक्ति से बचने के लिए उसने अचानक मोड़ लिया और गलती से उसका पैर एक उभरे हुए टेबल के पहिये से टकरा गया, जो जमीन से इतना नीचे था कि स्प्राउट के कैमरे की नजर में नहीं आ रहा था. हालांकि इंजीनियरों द्वारा झटकों को सहने के लिए बनाया गया यह रोबोट, एक अनाड़ी व्यक्ति की तरह, तुरंत अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहा और चलता रहा.

रोबोट को लेकर अब तक क्या हुआ काम

रोबोट कंपनी शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर व्यक्तिगत रोबोट डिजाइन करने वाली कंपनी. कुछ सफल कंपनियों में से एक, रूमबा वैक्यूम क्लीनर बनाने वाली कंपनी आईरोबोट, दशकों तक चली, लेकिन पिछले महीने दिवालियापन के लिए आवेदन किया.

अन्य कई कंपनियां इतनी जल्दी टिक नहीं पाईं, जैसे कि मनोरंजक खिलौना रोबोट कोज़्मो बनाने वाली कंपनी अंकी, या जिबो, जिसका गतिशील बोलने वाला स्पीकर 2017 में टाइम पत्रिका के "सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों" के अंक के कवर पर आने के एक साल से भी कम समय में बंद हो गया.

कोचरन ने कहा, "कई शानदार प्रयास हुए. मुझे लगता है कि तकनीक उस स्तर तक नहीं पहुंची थी. मुझे लगता है कि अब हम उस मुकाम पर हैं, जहां आप एक ऐसा साथी बना सकते हैं, जो मौजूद हो, आकर्षक हो, जिसके साथ रहना आनंददायक हो, और जो किसी स्थान पर इस तरह से चल-फिर सके जैसा पहले कभी नहीं हुआ."

