डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका, डेमोक्रेट ने जीता न्यूयॉर्क मेयर के साथ वर्जीनिया और न्यूजर्सी गवर्नर का चुनाव 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल के 9 महीने के भीतर तगड़ा झटका लगा है. अमेरिका के कई राज्यों में हो रहे गवर्नर और मेयर पद के चुनाव में विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी को जीत मिली है. न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने जीत लिया है. जबकि वर्जीनिया और न्यूजर्सी के गवर्नर पद का चुनाव भी डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने जीत लिया है. वर्जीनिया में पहली डेमोक्रेट उम्मीदवार के तौर पर एबिगियल स्पैनबर्गर ने चुनाव जीता है.34 साल के डेमोक्रेट सोशलिस्ट ममदानी लगातार ट्रंप के निशाने पर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाया था. उन्होंने ममदानी के जीतने न्यूयॉर्क सिटी का फंड रोकने तक की धमकी दे डाली थी.

डेमोक्रेट प्रत्याशी कोरे ए कोनोर ने पिट्सबर्ग मेयर का चुनाव जीता है. उन्होंने रिपब्लिकन प्रत्याशी टोनी मोरेनो को हराया है. वर्जीनिया से डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का चुनाव जीत लिया है. उन्होंने रिपब्लिकन प्रत्याशी जॉन रीड को हराया. हाशमी पहली भारतीय मूल की अमेरिकी और पहली मुस्लिम हैं, जिन्होंने वर्जीनिया में ये चुनाव जीता है.